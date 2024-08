Este viernes, durante el acto de reconocimiento del Consejo Comunitario Ma-Kankamaná que se llevó a cabo en San Basilio de Palenque, el presidente Gustavo Petro hizo un extenso discurso en el que se refirió a diferentes situaciones del país.

Sin embargo, en un espacio de su intervención le lanzó unos dardos a los expresidentes, luego de que algunos asistentes comenzaran a corear “reelección, reelección”, por lo que el presidente aprovechó el momento para tocar ese tema que tanto debate ha despertado recientemente.

Según dijo, no estaría pensando en promover la reelección en el país, ya que, para él, los expresidentes están “asustados”.

“No. Se me asustan los expresidentes. Cómo será que están tan asustados, que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen ‘alma bendita, no, por favor… Lejos’. Porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro”, señaló el presidente, desatando aplausos en cierta parte del público.

Acá, las palabras de Gustavo Petro:

"Se me asustan los expresidentes. Saben que no hay candidato que ellos le puedan poner a Petro. Les ganaríamos una y otra vez", dijo desde Cartagena el presidente Petro refiriéndose a la reelección. Sin embargo, dijo que no no quiere meter al país en una lucha que…

