El presidente Gustavo Petro reveló un presunto desfalco de 9,1 billones de pesos en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) Paz y el Sistema Nacional de Regalías. Esta cifra, según el mandatario, representa solo el 20% del sistema analizado hasta el momento.

Petro anunció que el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, interpondrá una denuncia penal por estos hechos. El jefe de Estado señaló que esta situación explica la falta de infraestructura básica en varias regiones del país.

“Por eso no hay acueducto en San Basilio, no hay PTAR para limpiar el río, no hay alcantarillado”, afirmó el presidente, haciendo hincapié en que gran parte del Caribe y zonas empobrecidas de Colombia carecen de recursos esenciales para vivir, como agua potable.