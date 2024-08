Por: El Colombiano

Uno de los temas que más ruido ha generado en las últimas semanas son las inversiones forzosas. Una propuesta del presidente Petro, que podría llegar al Congreso si no se llega a un acuerdo “por las buenas” con los bancos.

La idea del Gobierno es que el sistema financiero use recursos de captación para otorgar créditos más baratos a ciertos sectores específicos e impulsar la reactivación económica.

La cuestión es que ha sido una propuesta polémica a raíz de que esos créditos se darían con los fondos depositados por los usuarios en los bancos, es decir, el ahorro de los colombianos.

César Ferrari, superintendente Financiero, conversó con EL COLOMBIANO sobre el tema y brindó algunos detalles sobre la propuesta, sostuvo que los ahorros de las personas estarán seguros y, también, reconoció que si la iniciativa se aprueba en el Congreso, podría encarecer el crédito.

¿En las recientes reuniones entre bancos y Gobierno de cuáles propuestas se han hablado?

“Las inversiones forzosas existen en Colombia desde hace 30 años y se crearon porque el sector de agricultura no recibía crédito prácticamente de ningún banco. Las inversiones forzosas recaudan un fondo como porcentaje de los ahorros, y se abren dos posibilidades para el banco: otorgar crédito a la agricultura utilizando los fondos, que se llaman inversiones sustitutivas, si no es así, porque el banco no tiene la posibilidad de hacerlo en la ruralidad, entonces le entrega la plata a Finagro y este la dispersa a otros bancos comerciales. El mayor distribuidor de esos fondos es el Banco Agrario, así está operando. Ahora, el presidente Petro propone dar otras inversiones forzosas para diferentes sectores prioritarios, esa discusión está avanzando, porque los bancos están proponiendo que, en lugar de eso, ellos pondrán la plata en los sectores que el Gobierno quiere hasta por $ 50 billones, que es mucho mayor que la cifra que se destina a agricultura actualmente, que me parece que fue de $ 27 billones en el último año”.

¿O sea que la otra propuesta es brindar créditos normales desde los bancos?

“Eso depende, porque, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura pone unos fondos de su presupuesto y eso se suma a los fondos que recibe Finagro por inversiones forzosas y salen unos créditos que se distribuyen en la banca comercial. Y los fondos del Ministerio de Agricultura son mucho más gratos y las tasas acaban siendo menores, eso es así actualmente, pero si ahora la intención es poner crédito a los sectores prioritarios por parte de los propios bancos, ellos van a tener que distribuirlo de alguna manera considerando las tasas y, entonces habría que ver si el Gobierno pondrá fondos y se darán unas tasas más baratas”.

Los bancos en su propuesta darían $ 50 billones, y ¿la propuesta de inversiones forzosas del Gobierno cuánto requeriría?

“No, ahí no hay una definición, para la agricultura en el último año se destinaron $ 27 billones, de los cuales fueron sustitutivas 8 o 10 billones de pesos y el resto se entregó al Fondo de Finagro. Lo que harían los bancos sería agregar $50 billones a esos $27 billones, porque nadie ha hablado de eliminar las inversiones forzosas en la agricultura, entonces estaríamos en un monto mucho más grande. Y a los sectores prioritarios se les darían esos $50 billones adicionales”.

El #GobiernoDelCambio nunca ha expropiado a nadie, ni lo hará, no te dejes engañar. ❌ Las inversiones forzosas son un mecanismo que redirige fondos de los bancos hacia créditos de bajo costo para sectores prioritarios como industria, vivienda, y energías renovables. Buscan… pic.twitter.com/BLuotsV8K3 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 16, 2024

Las inversiones forzosas han despertado muchas críticas, incluso han dicho que es una expropiación, ¿qué opina?

“Eso es una tontería que no merece ni comentarios, porque no es ninguna expropiación.

Simplemente, la persona que tiene depósitos, no los va a perder, no se los van expropian, sino que sigue teniendo sus depósitos y en algún momento recibirá un rendimiento sobre ese dinero, pero eso ya es un problema del banco que tiene que pagar la tasa remunerativa a la que se haya comprometido”.

Pero, ¿cuál es la garantía o la tranquilidad que puede tener la gente, de que con las inversiones forzosas sus ahorros están seguros?

“Fíjese que existe el Fondo Nacional de Garantías que permite que la gente esté satisfecha, porque si el banco x o y tiene problemas, pues sus depósitos están cubiertos por ese Fondo”.

¿Cuánto cubre el Fondo?

“En caso de que el banco quiebre y sea insolvente, entonces los depósitos están garantizados por Fogafín hasta en $ 50 millones. Ahora, las inversiones en los sectores definidos como estratégicos están garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, que es quien facilita el acceso al crédito a trabajadores independientes, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mediante el otorgamiento de garantías”.

Asobancaria dice que las inversiones forzosas brindan crédito más barato para algunos sectores, pero eso provocaría que se encarezca para los demás y eso afectaría el crecimiento económico, ¿es así?

“Eso depende de los tiempos, claro que si yo colocó unos fondos al 4% como está pasando en agricultura, los otros fondos que coloco para otros sectores terminan siendo más caros, pero se supone que los sectores de interés son los que jalonan la economía, entonces, no veo por qué se provocaría una restricción del crecimiento cuando los sectores que jalonan la economía van a tener tasas menores; pasaría todo lo contrario”.

Pero, ¿acepta que se encarecería el crédito para otros sectores?

“Para otros sectores no prioritarios, pero tampoco en una cantidad muy grande. Repito, hemos sido testigos que en este momento se ofrecía a 4 % con fondos de Finagro de las inversiones forzosas, y claro, al sector de consumo seguramente le va a ser más caro, pero no son precisamente esos otros sectores los que jalonan la economía, desde el punto de vista sectorial, el que más creció en el último trimestre fue precisamente la agricultura”.

Usted ha estado presente en las reuniones con los bancos, ¿cuál de las dos propuestas es más aceptada en la discusión?

“No tengo una bolita de cristal para saberlo. En la última discusión que fue el martes pasado al final se hizo una presentación de lo que eran las inversiones forzosas, y los bancos hicieron su propuesta de los $ 50 billones adicionales en créditos. Al final se dijo que faltaban afinar unos detalles y la conversación seguirá. Al final la conclusión de todo esto, es que me parece sumamente positivas estas reuniones porque por primera vez el presidente se sienta a dialogar con ellos sobre medidas de política económica y eso está muy bien para generar confianza”.

¿Parece que la propuesta de los bancos le gustó al presidente?

“Yo creo que sí, porque si no les hubiera dicho de forma tajante que no, porque simplemente no nos satisface”.

