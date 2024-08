González asegura que no tiene los recursos para cubrir esta suma y argumenta que sus ingresos no alcanzan los topes establecidos para declarar renta.

«Me condonaron el crédito, porque no es una beca, en 2023. Ahora me toca declarar renta respecto a mis ingresos del año pasado y me sale que tengo unos ingresos de 115 millones de pesos y me toca pagarle a la Dian 17.700.000 pesos», comentó durante una entrevista en vivo para Noticias Caracol.