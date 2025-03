El general William Rincón, padre del joven universitario Juan Felipe Rincón que fue asesinado el pasado 24 de noviembre de 2024, habló para el pódcast ‘Más allá del silencio’, en el que reveló detalles importantes sobre el caso de su hijo.

La muerte de Juan Felipe, que ocurrió en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe, sigue siendo un tema de nacional relevancia por las extrañas circunstancias que la rodean. El general en retiro detalló que su hijo fue víctima de un engaño a través de redes sociales.

¿Cómo fue la muerte de Juan Felipe Rincón?

“Juan Felipe fue acogido por un grupo que se dedica a estafar, no solo a jóvenes, sino también a muchas otras personas”, afirmó Rincón en la entrevista. De acuerdo con el exoficial, el modus operandi del grupo consistía en seleccionar a sus víctimas en internet, utilizando estrategias particularmente diseñadas para atraer a individuos como su hijo, quien era un conocido ‘influencer’ en las redes.

En medio de su testimonio, el general (r) Rincón señaló a varios de sus colegas, muchos de ellos altos mandos de la Policía Nacional y respondió por qué ellos no fueron al sepelio de su hijo, en un acto que lo afectó por haberle prestado servicio varios años a la institución.

“No es fácil responder esta pregunta, pero lo haré bajo mi responsabilidad. Lamentablemente y tristemente, compañeros y superiores de mi institución, el subdirector de la Policía, siguiendo instrucciones del general Zapata y Salamanca, el director, dieron la orden que ciertos generales no asistieran al sepelio de mi hijo”, indicó.

Finalmente, expresó sus sensaciones de esta determinación por parte de sus superiores y lo que le produjo como ser humano que no lo acompañarán en la despedida a su hijo: “Lamento mucho eso porque no debería estar haciendo estos comentarios, porque no quiero menoscavar la dignidad de la institución, pero eso me produjo impotencia, me defraudaron, no quería que salieran a defenderme, pero por lo menos uno debe tener humanismo, muy triste, defraudado con esa actitud”.

