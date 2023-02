Humberto Manuel Olivella, papá de la menor que murió dentro de un motel del barrio Doce de Octubre de la capital del Cesar, fue recluido de manera preventiva por orden del juez tercero penal municipal de esa ciudad.

El joven de 23 años de edad, fue presentado ante las autoridades competentes para que responda por su presunta culpabilidad en el deceso de la bebé de apenas 7 meses de nacida que murió por inhalación de gases emanados por el vehículo donde la habrían dejado encerrada sus padres mientras sostenían un encuentro íntimo.

Cabe recordar que la madre de la niña, una joven de 19 años de edad, adujo que fue víctima de maltrato por parte de su expareja sentimental y que al motel llegó bajo intimidaciones de esta misma persona.

Además, explicó que ella y su pareja habían dejado a la menor dentro del carro para que pudiera respirar del aire acondicionado del automotor.

Sobre la medida adoptada por el togado, Ronald Darío Calderón Vieco, director seccional de la Fiscalía de Valledupar, se pronunció dando a conocer los 3 delitos imputados a Olivella por la muerte de su pequeña, un caso que ha causado consternación a nivel nacional.

“Homicidio agravado en modalidad de dolo eventual, secuestro agravado y acceso carnal violento”, mencionó el funcionario sobre los cargos que tendrá que afrontar el indiciado en un juicio a realizarse en los próximos meses.

Defensa alega que papá no es responsable de la muerte de la bebé

Fredy Gutiérrez, abogado de Olivella, declaró recientemente, cuando fue en compañía de su representado a la sede de la Fiscalía de Valledupar para una entrega voluntaria por parte del padre de la bebé fallecida, que su defendido era inocente.

“Mi representado no tiene ninguna responsabilidad en este caso (…). Permanecimos un mes (sin presentarse ante la justicia) no porque mi representado haya estado huyendo sino porque la Fiscalía no ha sido leal con la defensa”, expresó su inconformismo ante los medios de comunicación el abogado del joven de 23 años.

A su vez, recalcó que a su juicio posee las pruebas necesarias para que su cliente salga bien librado de la acusación formal que se le ha hecho: “Tenemos elementos materiales probatorios suficientes para que la Fiscalía redireccione la investigación”, alegó.

