Un vídeo de carácter sexual en poder de la justicia podría ser la prueba principal por la que Humberto Manuel Olivella Pineda recobre la libertad tras ser judicializado como presunto responsable de la muerte de su bebé en un motel de Valledupar.

El abogado defensor Fredy Gutiérrez Nieves manifestó que el material visual entregado a la juez fue grabado dentro del motel por María Mengual Mojica, madre de la pequeña, con el celular de Humberto Olivella con el fin de enviarlo a otra mujer que andaba con el joven.

Precisó, además, que el video demostraría que no hubo un abuso sexual ni secuestro como lo manifestó el fiscal Edgar Rodríguez en la audiencia de imputación con base en el testimonio de María Camila Mengual.

“Una vez tienen relaciones mi representado (Humberto Olivella) se queda dormido, igual que la criatura y ahí viene el tema del video que no se puede mostrar, pero que ustedes… sacarán las conclusiones”, manifestó Gutiérrez Nieves.

La defensa también presentó unas conversaciones de WhatsApp que evidenciaría que la pareja acordó encontrarse el pasado 1 de enero cuando sucedió el hecho.

Según la teoría de la defensa, María Camila Mengual y la bebé ingresaron a una habitación del motel con Humberto por voluntad propia, pero después la mujer decidió sacar a la pequeña y dejarla adentro del carro encendido donde murió por asfixia.

Así las cosas, la defensa reprochó a la Fiscalía haber ‘inflado’ la imputación y haber dejado por fuera de la acción penal a María Camila Mengual, quien legalmente tenía la responsabilidad de cuidar a la menor debido a que todavía la pequeña no había sido reconocida por el joven.

“La que tenía la obligación y el deber como garante de cuidar la niña era María Camila, sobre mi representado la Fiscalía todavía no me ha acreditado que él es el padre de la menor. Y entonces, dijo la Fiscalía que como ella estaba inconsciente perdió la calidad de garante y ¿es que acaso mi representado si estaba consciente?, no lo estaba”, puntualizó Gutiérrez Nieves.

El fiscal 8 seccional, Edgar Rodríguez, por su parte, pidió que el procesado fuera enviado a prisión para mayor garantías en la continuación del proceso.

Su petición se basó en otros elementos de prueba que habrían demostrado que la pareja tenía una relación inestable donde presuntamente María Camila Mengual Mojica fue maltratada.

No obstante, la última palabra la tendrá el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías.