De acuerdo con reportes de la Fiscalía General de la Nación, hay un registro oficial de 112 casos de mujeres asesinadas en Colombia entre el 14 de febrero y el 15 de octubre de 2020, indicó La FM.

Los investigadores aseguraron que el 95,54 % de los casos, que corresponden a 107 víctimas, presentados en los ochos meses mencionados se han esclarecido, agregó el medio en su publicación.

Por otra parte, el Observatorio de la Red Feminista, citado por RCN, afirmó que van 445 feminicidios en todo este año, los cuales se han registrado en diferentes zonas del país. Los lugares con mayor número de víctimas son Antioquia (19,5 %), Valle del Cauca (16,4 %), Atlántico (7,1 %) y Bogotá (6,6%).

Según las autoridades, se están llevando a cabo planes para reducir las cifras, y una de las estrategias es organizar comités de seguridad enfocados en tratar el tema de la violencia contra la mujer en Colombia, señaló el informativo.

Por su parte, Juliana Bazzani Botero, asesora del despacho de la Vicefiscal General en temas de violencia de género, le dijo a La FM que los casos no son causales, sino que generalmente ocurren como una cadena de actos violentos.

Además, Bazzani indicó a dicho medio que los agresores son “celosos, posesivos y tratan a las mujeres como un objeto de su propiedad”. Los ataques contra sus víctimas suelen ser físicos, psicológicos y sexuales.

“Son hombres que afirman ‘si no es para mí, no es para nadie’, que controlan sus amistades, no las dejan salir de su casa, manejan sus finanzas, las aíslan de sus familiares y amigos”, afirmó la asesora al portal nombrado.