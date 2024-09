El presidente Gustavo Petro armó toda una ola de expectativa con el anuncio de su alocución, la cual terminó siendo muy distinta a la esperada, ya que se dedicó a revelarle al país una información (que ya se sabía) sobre posibles chuzadas hace tres años, con apenas una tangencial y negativa alusión al paro de camioneros que tiene con serios problemas de movilidad y abastecimiento a varias ciudades.

(Vea también: Petro confirmó futuro del transporte en Colombia por paro de camioneros; decisión asombra)

Qué dijo el presidente en su alocución

El presidente se refirió a que el gobierno del expresidente Iván Duque habría adquirido en 2021 el software espía israelí Pegasus por 11 millones de dólares, pagados en efectivo en dos contados y llevados en avión hasta ese país, con el que se habría buscado chuzar a miembros de la oposición en ese momento, incluido el propio Gustavo Petro.

Cómo fue la reacción en Blu Radio por alocución del presidente

Sobre esa alocución, los panelistas de Blu Radio debatieron sobre lo que dejó la pronunciación del presidente. Felipe Zuleta mostró su sorpresa por lo que pasó.

“Yo la verdad la alocución lo único que rescató es que le quedó muy bien el trasplante de pelo, de resto no rescato nada. Me pareció circense, patética, desconectado con la realidad. No sabía si reir o llorar cuando lo estaba viendo”, señaló.

Además, Néstor Morales, director del programa, mostró su asombro porque el mandatario abordara una situación que está en investigación y de la que ya se tenía conocimiento.

“Yo no sé por qué estamos hablando de este tema, lo único que nos importa es el paro, ese es el único mensaje que debería dar en este momento. Estamos con una vida traumatizada. El presidente dice que es un paro de ricos, pero a él le preocupa más que lo chuzen y sabemos que es una noticia vieja, ese es un tema que está en la prensa. No sé porque un asesor no le dijo que ese tema ya se habló”, indicó.

Lee También

Finalmente, Maria Consuelo Araujo arremetió contra Petro por su actitud y su poca empatia con el panorama de bloqueos que se vive en principales ciudades del país: “Refrito, inoportuno, es una cortina de humo y lo que muestra es su desconexión con el país, con la situación que están padeciendo los colombianos”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.