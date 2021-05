Durante la transmisión de Noticias RCN en la noche del viernes se presentó un informe en el mostraron imágenes de los ciudadanos en Cali entonando el himno nacional. En el informativo dijeron que esto era una “celebración por los cambios en la reforma”, pues el presidente Iván Duque anunció que pidió algunas modificaciones a este texto luego de las intensas manifestaciones desde el pasado 28 de abril.

Luego de muchas expresiones en redes sociales en las que criticaron el trabajo de los periodistas y miembros de ese noticiero, fue José Manuel Acevedo, hace poco nombrado director de Noticias RCN, quien respondió a las acusaciones que le hacían a él y a su grupo de trabajo.

“A propósito de esa noticia registrada anoche en nuestra emisión de las 11:30 p.m. en la que registramos una celebración de los manifestantes de Cali después de conocerse la decisión del Gobierno de modificar aspectos sensibles de la reforma tributaria quiero ser claro. Allí vemos una reacción de las personas que estaban conglomeradas que celebraban una victoria de ellos frente al Gobierno y no un triunfo del Gobierno. Siendo consientes que la gente que allí protestaba no estaba aplaudiendo al ejecutivo. Dejo esta claridad expresa y ratifico que seguiremos informando con seriedad como siempre lo hemos hecho”, dijo Acevedo.

No obstante, esta aclaración tampoco dejó satisfechos a los ciudadanos, especialmente a los vallecaucanos que fueron los protagonistas de este informe y quienes han sido los más insistentes en las calles durante los últimos días y se mantienen este primero de mayo.

Según algunas de las respuestas, las imágenes que mostraron en el noticiero no corresponden a una celebración por una victoria frente al Gobierno, sino que estas arengas y entonación del himno hacían parte de las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos que piden la eliminación total de la reforma tributaria, no modificaciones.

Aunque Juan Manuel Acevedo quiso bajar las críticas de los televidentes a dicho informativo, sus palabras no cayeron bien y los siguen atacando virtualmente.

Hace unos días, el canal RCN fue objeto de ataques de manifestantes que se movilizaban en Bogotá, quienes dañaron la fachada y otros elementos del exterior e interior, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad que muestran la cara de un joven implicado directamente en estos desmanes.

En la emisión del medio día de este sábado, Carlos peña, quien fue presentado como un líder estudiantil, expresó su inconformidad por el informe presentado por este noticiero en la noche del viernes. Luego de eso fue que Juan Manuel Acevedo apareció frente a las cámaras de televisión para responder así:

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 1, 2021

Y estas son algunas de las respuestas de los inconformes televidentes que tampoco creen que esta sea un aclaración adecuada a los hecho sucedidos en durante una jornada de protestas que fue pacífica en varios puntos de la ciudad, aunque también hay un informe de que 14 personas habrían fallecido en circunstancias que aún están por aclararse.

No, José Manuel, ahí no había ninguna celebración de nada. O es que hoy siguen celebrando en la Loma de la Cruz, en Cali. Así no es. Necesitan más rigor. Incluso, tendría más altura que salieras a reconocer el error de una interpretación sin fuentes. Cuiden a sus audiencias.

— Pacho Escobar (@PachoEscobar) May 1, 2021