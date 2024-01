Continúa el revuelo por las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro en un trino al negar que el tío de Verónica Alcocer iba a ser parte de la junta directiva de Ecopetrol. El mandatario, en la misma publicación, agregó que tampoco es primo de Noel Petro, desmintiendo una información que él mismo confirmó cuando estuvo en campaña en el año 2010.

“Con todo el respeto que me merece la silla vacía el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer, así como Noel Petro no es familiar mío”, dijo Petro.

A raíz de ello, el cantante y músico de 90 años Noel Petro participó de una entrevista en Blu Radio, en la que se refirió a este tema y mostró su asombro por lo dicho por el presidente, pues afirmó que sí tienen un parentesco y que incluso han sido cercanos.

“A parte de mi primo, es mi gran amigo y ayer me encuentro con la sorpresa. Estoy sorprendido porque yo le tengo mucho cariño y además admiración porque ser presidente no es fácil”, indicó.

Noel Petro también explicó en la emisora cómo es el vínculo familiar que los une y cómo ha sido su relación con Gustavo Petro: “Soy primo del papá de él, de él también y hasta le hice un video cuando agarró la presidencia. Siempre he tenido pendiente de que me reciba para felicitarlo personalmente y ponerme a la orden. Yo voté por él”.

El cantante desconoció en la cadena radial las razones que él cree tiene Petro para negarlo como su primo y reveló cuáles han sido los desencuentros que ha tenido con el presidente: “La verdad no sé, primero hubo desacuerdo con él por los toros. No sé qué habrá pasado, yo estoy sorprendido. No recuerdo bien si hablamos con el papá, creo que sí. No tuvimos así un encuentro seguido, pero Petro me nombraba en todas partes y ahora no soy primo, pero yo lo sigo queriendo y lo admiro muchísimo. Por eso no lo voy a odiar”.

