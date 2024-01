La polémica tiene su origen en la ciudad estadounidense de Orlando, Florida, donde Verónica Alcocer fue vista paseando con más personas, entre las que se encontraba su hija Antonella.

En consecuencia, una indignada colombiana que también estaba en el mismo parque de diversiones grabó con su celular a la esposa de Gustavo Petro y la empezó a increpar por darse la gran vida, mientras Colombia tiene otras necesidades.

“¿Oye, qué tal los Panamericanos? Sabroso paseando… y quejarse del capitalismo”, le dijo la enfurecida colombiana a la primera dama, que siguió su camino y no contestó.

Sin embargo, Antonella Petro quiso responder, pero la mujer en cuestión le dijo a la joven que el problema no era con ella: “Contigo no quiero nada porque no te estoy diciendo nada”.

El jefe de Estado, que está en gira por Europa, dio su propia versión de los hechos y aseguró que los señalamientos fueron para su hija y no para su esposa, victimizando así a la menor.

“Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EE. UU., al que fue mi hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas”, trinó.

Y agregó cargó tintas contra el fiscal Francisco Barbosa: “No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal, en silencio”.

Acá, la despachada de Petro:

