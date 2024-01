Gustavo Petro respondió a las informaciones que sugerían un posible caso de nepotismo relacionado con la postulación de Alberto Merlano, aspirante a la junta directiva de Ecopetrol, y su presunta relación familiar con la primera dama, Verónica Alcocer. Enérgicamente, Petro negó la existencia de cualquier vínculo de sangre entre Merlano y su esposa, desmintiendo así las afirmaciones que señalaban un posible caso de nepotismo.

El mandatario defendió la postulación de Merlano, destacando su trayectoria profesional y considerándolo apto para desempeñar las responsabilidades en la junta directiva de la estatal petrolera. Adicionalmente, hizo hincapié en que estará atento al proceso de designación, enfatizando la importancia de llevar a cabo la elección con transparencia y basada en el mérito profesional del candidato.

(Vea también: Ecopetrol hizo sorpresivo movimiento y anunció negocio que llevará a cabo en 2024)

A su vez, el presidente Petro expresó su respeto hacia La Silla Vacía, el medio de comunicación que publicó la información, al tiempo que instó a realizar oposición con criterio. Asimismo, confirmó la participación de Alberto Merlano como parte de un grupo de tres personas postulado por el Ministerio de Hacienda. Con estas declaraciones, el presidente busca disipar cualquier duda sobre posibles influencias indebidas y reitera su confianza en la idoneidad de Merlano para ocupar el cargo en la junta directiva de Ecopetrol.

“Con todo el respeto que me merece la silla vacía el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición pero traten de hacerla con criterio. Alberto Merlano tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un excelente miembro de junta directiva e insistiré en que lo sea”, señaló el mandatario, quien llegó a Roma para reunirse con el papa Francisco.

Con todo el respeto que me merece la silla vacía el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición pero traten de hacerla con criterio. Alberto Merlano tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un… https://t.co/6Uhmltom8C — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2024

Pulzo complementa

Por otro lado, Ecopetrol anunció tres cambios clave en la alta gerencia como parte de su estrategia de integración del equipo de trabajo y para enfrentar los nuevos desafíos de la compañía. Alejandro Arango, vicepresidente Corporativo de Talento Humano, presentó su renuncia voluntaria y será efectiva a partir del 18 de enero de 2024. La doctora Victoria Irene Sepúlveda, actual gerente de Liderazgo y Desarrollo, asumirá la vicepresidencia Corporativa de Talento Humano a partir del 19 de enero de 2024, de forma interina. Fernán Ignacio Bejarano, vicepresidente Jurídico, concluirá sus funciones el 31 de enero, siendo sucedido por Rodolfo Mario García Paredes a partir del 1 de febrero de 2024.

Además, Pedro Manrique Gutiérrez, vicepresidente Comercial y de Mercadeo, se retira a partir del 19 de enero de 2024, siendo relevado por Felipe Trujillo López, actual gerente de Productos y Petroquímico, a partir del 20 de enero de 2024. Ecopetrol agradeció a los salientes por sus contribuciones y deseó éxito en sus nuevos desafíos profesionales.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.