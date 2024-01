Los bonos, según el prospecto publicado, tendrán vencimiento en 20 años.

Esta emisión hace parte del cupo de emisión de la empresa, cuya producción de hidrocarburos es la más grande del país.

(Vea también: Gobierno Nacional saldó sus deudas con Ecopetrol: le consignó $ 37 billones)

De acuerdo con lo publicado ante la SEC, “simultáneamente con la oferta de los bonos, comenzamos una oferta para comprar en efectivo todos y cada uno de los bonos en circulación al 4,125 % con vencimiento en 2025.

Esa oferta de recompra está sujeta a las condiciones establecidas en una oferta de compra con fecha de hoy 9 de enero de 2024 y sus documentos relacionados.

La petrolera colombiana dijo que “la Oferta Pública de Adquisición está condicionada, entre otras cosas, a que recibamos el financiamiento necesario para el pago del precio de compra ofrecido en la misma y los intereses devengados a los tenedores de la oferta, más honorarios y gastos y otras condiciones generales establecidas en los documentos de Oferta Pública de Adquisición”.

Las entidades financieras que lideran la primera emisión de este año 2024 son BBVA Securities, Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets. Entre tanto, el fideicomisario de los nuevos bonos será The Bank of New York Mellon.

(Vea también: Presidente de Ecopetrol movería negocios de bienes, gas y basura con amigos)

Ecopetrol recordó que “a la fecha de este suplemento del prospecto, había US$ 1.200 millones en bonos target en circulación”.

Lee También

Hace casi un año exactamente, el 13 de enero de 2023, la empresa colombiana ejecutó una emisión de bonos externos en dólares por US$ 2.000 millones.

Se colocó en el mercado con un plazo de 10 años y una tasa cupón de 8,875 %.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.