Gustavo Petro entró en una disputa frontal en redes sociales con personalidades de Colombia que no comparten sus ideologías políticas.

El presidente les salió el corte a los señalamientos por parte de un concejal de Medellín de que estaría en estado de alicoramiento, durante una de sus intervenciones en el Foro Económico Mundial.

También, intercambió trinos con la periodista Vicky Dávila para defender el supuesto legado del M-19 tras la toma del Palacio de Justicia. Pero uno de los dardos que más lo ofendió fue el de que un aparente familiar de su esposa habría estado postulado para hacer parte de la junta directiva de Ecopetrol.

El portal La Silla Vacía, mismo que destapó las extravagancias de Verónica Alcocer y los pagos a sus chaperones personales, informó que Alberto Merlano Alcocer, quien estuviera en la baraja de referidos por el Ministerio de Hacienda para ese cargo, es tío de la primera dama de la Nación, citando una información de Noticias Uno.

La Silla conoció que, a finales del año pasado, el @MinHacienda envió una lista con posibles candidatos para conformar la Junta Directiva de @ECOPETROL_SA, pero no pasaron los filtros de la empresa. Uno de ellos es familiar de @Veronicalcocerg https://t.co/xc0V6u3apf — La Silla Vacía (@lasillavacia) January 18, 2024

Petro, muy molesto, comentó en sus redes sociales que “con todo el respeto que me merece” el medio La Silla Vacía “el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer”. Cabe resaltar que Ecopetrol rechazó el nombre de Merlano y no lo aceptó para ingresar a su mesa directiva.

Con todo el respeto que me merece la silla vacía el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición pero traten de hacerla con criterio. Alberto Merlano tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un… https://t.co/6Uhmltom8C — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2024

El mandatario bailó al son de la oposición y, les recordó a quienes dicen que el ‘Burro mocho’ es su primo, que nada tienen que ver el uno con el otro: “Noel Petro no es familiar mío”.

El presidente metió al mítico cantante colombiano a la discusión y, tal como dicen que lo hizo Gladys Caldas (Claudia de Colombia) cuando se rumoró que tenía un romance con el intérprete, también negó al ‘Burro mocho’ y se distanció de una supuesta familiaridad con él.

