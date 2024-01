El tema surgió este jueves cuando el presidente controvirtió una versión periodística según la cual había un familiar de la primera dama, Verónica Alcocer, entre los candidatos para la junta directiva de Ecopetrol.

(Lea también: Petro mete al baile al ‘Burro mocho’ para defender a su esposa: “No es familiar mío”)

El mandatario contestó en su cuenta de X, como de costumbre, y negó la versión, haciendo alusión al tema de Noel Petro al mismo tiempo:

“El señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer así como Noel Petro no es familiar mío”, escribió.

Con todo el respeto que me merece la silla vacía el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición pero traten de hacerla con criterio.

Alberto Merlano tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un… https://t.co/6Uhmltom8C

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2024