En una sorprendente declaración, el presidente Gustavo Petro negó ser familiar del reconocido cantante Noel Petro, el ‘Burro mocho’, a pesar de haberlo identificado como tío en su autobiografía. La controversia surge ante la aparente contradicción entre las afirmaciones del político y su propio relato autobiográfico.

Todo empezó por una publicación de La Silla Vacía donde revelaron que el año pasado el Ministerio de Hacienda envió una lista con posibles candidatos para conformar la junta de Ecopetrol. Dentro de ella, según ese medio, estaba Alberto Merlano, quien aseguraban que era familiar de la esposa del mandatario, Verónica Alcocer.

Con todo el respeto que me merece la silla vacía el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición pero traten de hacerla con criterio.

Alberto Merlano tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un… https://t.co/6Uhmltom8C

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2024