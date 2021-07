La mujer, que acudió a la Fiscalía para sentar su denuncia, aseguró al noticiero que en los últimos días pasó por el jardín del ICBF al que enviaba a su hijo y, al ver las puertas abiertas, el niño tomó una conducta agresiva.

“Se puso super ansioso. Lloraba y me decía: ‘Mami, no. Mami, no. Mami, no me lleves’“, explicó la madre del menor, quien teme por las secuelas con las que vivirá su pequeño.

(Vea también: Niño de un año murió al atorarse con pepa de mamoncillo; autoridades investigarán a padres)

Además, una familiar de tres niños afectados comentó al infomativo que ellos han estado deprimidos, se orinan en la cama y no les gusta tener contacto físico con nadie; los menores salieron positivo para abuso sexual.

Hasta el momento, al menos 15 familias han formalizado sus denuncias en contra del jardín infantil, incluida la de la mujer que contó cómo se enteró de que tocaban a su hijo; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han emitido una orden de captura.

Cabe mencionar que el pasado 2 de julio una de las madres de uno de los niños afectados aseguró que los pequeños ven una foto de un sujeto que se hace llamar ‘Manolo’ y empiezan a llorar.

Profesora de jardín de ICBF de Medellín ha recibido amenazas

La docente comentó a Noticias RCN que su foto anda rondando por redes sociales y ha estado acompañada de mensajes amenazantes, que están poniendo en peligro su vida.

(Vea también: Capturan a sacerdote experto en misas de sanación por presunto abuso a mujeres)

“Están vandalizando mi casa”, dijo la profesora del jardín, y aprovechó para aclarar que no tiene un vínculo sentimental o familiar con el hombre señadado de los abusos: “La relación que tenemos es laboral”.