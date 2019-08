El caso se presentó en el barrio Caicedo, en la comuna 8 de Medellín, cuando la madre del menor, identificada como Sandra Cuesta, dejó al niño al cuidado de dos personas ajenas a la familia para hacer unas diligencias, de acuerdo con Minuto 30.

Cuando la madre volvió a buscar a su hijo se encontró con que este no estaba. No obstante, según La FM, el general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía de la capital antioqueña, dijo que ella se demoró en dar aviso a la Policía porque el pequeño solía salir y regresar al otro día.

La última vez que vieron a Marlon Andrés, de acuerdo con las autoridades citadas por Minuto 30, fue cerca de una estación del metro de Medellín. Pero, cuando se le avisó a la mamá ella dijo era mejor “esperar hasta el otro día, teniendo en cuenta que el niño constantemente sale y llega al otro día”.

Sin embargo, después de una semana, el menor sigue sin aparecer y, por lo mismo, la Policía intensificó la búsqueda con carteles y una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien otorgue información que permita dar con el paradero de Marlon Andrés.

Por su parte, el tío del niño, Alex Cuesta, aseguró, de acuerdo con La FM, que los cuidadores del menor no aparecen, cerraron sus redes sociales y no contestan las llamadas, por lo que no descartan que estén involucrados en su desaparición.