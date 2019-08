En principio, en declaraciones a Caracol Radio, Francisco Uribe Noguera dijo que junto a su hermana Catalina recibieron con “alegría y con tranquilidad” el fallo del juez que los absolvió este viernes de los delitos de encubrimiento y ocultamiento de pruebas para favorecer a su hermano Rafael.

Ante la posibilidad de que la Fiscalía apele la decisión del juez, Francisco Uribe Noguera dijo en la emisora: “Si la Fiscalía apela, nosotros confiamos en que la decisión del tribunal esté de acuerdo con la primera instancia”.

Contó en la frecuencia que lo vivido por él y su familia “ha sido un drama, pero la vida nos puso esta prueba. Nosotros aprendimos simplemente a asumirla y a vivir con nuestra realidad y con esa tranquilidad que nos dio eso pues nos presentamos ante el juicio y gracias a Dios hoy nos absolvieron”.

Sobre su relación con su hermano Rafael, dijo que “es lejana”. “Yo hace tiempo que no he podido hablar con él, básicamente porque como era un testigo, temíamos que si yo hablaba con él la Fiscalía después terminara diciendo que yo estaba tratando de manipularlo”.

“Se ha mantenido lejana, pero yo no soy quien para juzgarlo a él”, subrayó Francisco Uribe Noguera en Caracol Radio. “Yo soy hermano de Rafael, siempre lo voy a ser, y ahora lo que habría que hacer es acompañarlo como hermano desde su estancia en prisión”.

También sostuvo que es consciente de lo que hizo y lo ha aceptado. “Fue lo que surgió ahí. Nadie está preparado para afrontar una situación como esa. Básicamente, yo me encontré con mi hermano muy mal físicamente, y lo primero que hice fue llevarlo a una clínica después de entregarlo a las autoridades. Yo no veo de ahí qué se pueda deducir”.

Preguntado por si han hablado o han tenido contacto con la familia de la niña violada y asesinada, Francisco Uribe Noguera dijo: “No hemos tenido la oportunidad de tener contacto con ellos. Yo esperaría que después de esto uno pudiera trabajar un proceso de reconciliación”.

Sostuvo que no piensa salir del país porque no cree que cambiar de lugar de residencia le haga cambiar su realidad o le haga negar lo que uno es. “Yo sé que toda la vida voy a ser el hermano de Rafael. Eso ya lo he aceptado y con eso voy a vivir tranquilo. Yo sé lo que hice y con eso también voy a vivir tranquilo. Aquí en Colombia tengo a todo el resto de mi familia y la familia para mí es el núcleo vital de la sociedad, luego yo quisiera que mis hijos crecieran acá”.

“Nosotros hemos aprendido mucho de esta situación, y ese aprendizaje quisiera trasmitírselo a mis hijas, basando las relaciones en el amor, la compasión y el perdón”, continuó el hermano de Rafael Uribe Noguera. “En esta situación me sentí acogido por mucha gente, y lo que sentí afuera en la calle, cada vez que alguien me reconocía, se acercaba y me expresaba su compasión. Y eso ha sido parte de un proceso muy enriquecedor que hemos aprendido a vivir”.