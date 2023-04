Ian Nicolás Cuevas Villamil, de tres años de edad, era el nombre del hijo de Edwin Cuevas, un ubatense que en pasados días sufrió la muerte de su pequeño debido a lo que él llama “negligencia médica” en el hospital El Salvador de Ubaté, Cundinamarca.

“Nicolás entró por una bronconeumonía el 10 de marzo al hospital El Salvador, donde le dieron inhaladores y acetaminofén, pero el niño siguió con complicaciones, tocó volverlo a ingresar y ya le dijeron que era una anemia, no aguda, sino inicios, que era tratable” , contó el padre en entrevista con LA VILLA, aliado de Pulzo.

Añadió que días después el pequeño Nicolás tuvo una recaída y el viernes 31 volvió al hospital porque se desmayó. “Otra vez lo canalizaron, le dieron acetaminofén y sueros hidratantes. El día 2 de abril, de nuevo debimos ingresarlo al hospital, pero lastimosamente falleció”.

(Lea también: Murió integrante de ‘Sábados felices’ al que ‘Don Jediondo’ le hacía muchos chistes)

Notablemente afectado, este padre es enfático en indicar que la muerte de su hijo se debió a “negligencia médica”, pues, de acuerdo con él, el niño tenía una meningitis, que fue detectada solo “cuando lo remitieron prácticamente muerto para Bogotá”.

El caso despertó la solidaridad de decenas de personas en Ubaté que apoyan el reclamo de Edwin. “Estamos destrozados, yo estoy manejando la fuerza y la valentía para denunciar, para salir a destapar esta olla de corrupción”.

Otra de las irregularidades que este padre denuncia tiene que ver con los documentos que le fueron entregados desde el primer al último día.

“Del resumen de la historia clínica que nos entregaron del primer día, al más reciente, no coinciden, no aparecen cosas que se ven en la primera. Yo tengo las copias originales y todo el papeleo ”, recalcó.

(Vea también: Fiscalía contó cómo fueron los últimos minutos de vida del hijo de Joan Sebastian)

A raíz de toda esta situación, Edwin organizó una marcha pacífica para la tarde del martes, 11 de abril, que iniciará desde la 5:00 de la tarde y terminará con una velatón frente a urgencias del Hospital El Salvador de Ubaté.

“‘La marcha por la Vida’ es para protestar por todas estas muertes que se han conocido, no es solo la de mi hijo. Hemos visto en el hospital que están dando dictámenes errados, no hay equipos en buen estado, todo ha sido pintado, no ha habido un control por parte del Ministerio de Salud y el trato es infrahumano”, concluyó.