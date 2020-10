Todo ocurrió a la salida de un autoconcierto que se llevó a cabo en el parqueadero de la catedral de Zipaquirá, informó Noticias Caracol.

La mujer relató, en ese informativo, que todo empezó cuando ella quiso mediar en una discusión que el concejal tenía con otro hombre después de un choque simple en la salida del lugar.

Ella entró en la discusión que llevaban los dos hombres y allí fue cuando, según ella, recibió el brutal ataque por parte del concejal.

“En ese momento el concejal me agredió, me dio un golpe muy fuerte en la cara, sentí un aturdimiento, perdí la visión por unos segundos y me toqué la cara y vi que estaba sangrando. Escuché antes del golpe: ‘Usted no se meta’”, narró la mujer, en diálogo con ese medio.