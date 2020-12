Ese video, difundido por el noticiero del canal Telepacífico, da cuenta del momento en que la mujer se baja del vehículo y se acerca al antejardín de una vivienda del barrio El Bosque, en Palmira, Valle del Cauca.

Mientras el hombre y los 2 niños pequeños esperan a la mujer, esta se sale de cuadro por unos segundos.

Cuando aparece de nuevo en el encuadre de la cámara, lleva en sus manos al perro negro de raza pekinés al que sus dueños identificaron como Apolo, indicó ese informativo.

La última parte del video transcurre cuando la mujer les muestra el perro al hombre y a los niños pequeños para después llevárselo, agregó ese medio.

Los dueños del perro denunciaron que el animal fue robado en el antejardín de su propia vivienda, ubicada en una urbanización de ese municipio del Valle del Cauca, añadió Noticias Caracol.

Los propietarios de la mascota dijeron que la líneas telefónicas 3147011199 y 3152941059 están habilitadas para recibir información acerca del animal hurtado, concluyó ese noticiero.

El pasado 22 de octubre, en Bogotá, se presentó un caso similar. Allí, un sujeto se robó el perro de una adulta mayor cuando esta hacía mercado en una tienda del sur de la capital.

“Me confié; amarré al perrito al tubo y entré a hacer mercado. A los 10 minutos, un hombre me dice: ‘Ay, vino un familiar suyo y se le llevó el perro’. Yo dije: ‘¿Cómo así?’. Pues me salí y me vine corriendo a ver si era que se había soltado el perrito, pero no. Ahí me puse a llorar”, relató en ese momento la mujer, en diálogo con Noticias Caracol.