La adulta mayor, identificada como María Mosquera, sufrió el robo de su perro después de dejarlo amarrado a las afueras de un supermercado mientras ella entraba y hacia sus compras, informó Noticias Caracol.

El perro, un beagle llamado ‘Sparky’, se había quedado amarrado cuando apareció un sujeto y se lo llevó como si nada, añadió ese medio.

“Me confié; amarré al perrito al tubo y entré a hacer mercado. A los 10 minutos, un hombre me dice: ‘Ay, vino un familiar suyo y se le llevó el perro’. Yo dije: ‘¿Cómo así?’. Pues me salí y me vine corriendo a ver si era que se había soltado el perrito, pero no. Ahí me puse a llorar”, relató la mujer, en diálogo con ese informativo.