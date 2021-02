El hallazgo se dio sobre las 11:20 de la mañana del martes 23 de febrero, en el sector conocido como el parque ‘Las porristas’, y Noticias Caracol dijo que los policías que encontraron al hombre reportaron que estaba “gravemente herido”.

El informe de los policiales, de acuerdo con el noticiero, da cuenta de que el cuerpo tenía “un disparo en el rostro”, pero que para ese momento ellos no sabían que se trataba del empresario Michel Roberto Correa y que un grupo de la Sijín de la Policía lo estaba buscando.

Los uniformados trasladaron al herido hasta la Clínica de Occidente en donde, dijo el medio, confirmaron su muerte sobre las 11:40 de la mañana.

La Policía aseguró que la reacción se dio luego de una llamada a la línea 123, en donde una persona que reside en el sector reportó haber escuchado una detonación como de arma de fuego.

El Tiempo recogió el testimonio de una persona que vive en la zona, y que aseguró que vio a un hombre cuando caminaba desorientado.

Junto al cuerpo del hombre, según ese medio, también encontraron “una maleta de color azul”, que sería la misma con la que lo vieron salir de su casa en el norte de Bogotá, el lunes en la tarde.

Esa imagen de cuando Michel Correa sale de su casa la captó una cámara de seguridad, y la hermana del hombre contó que su familiar iba a retirar unos dos millones de pesos cerca del centro comercial Andino, para prestárselos a un amigo.

La mujer, en entrevista con la emisora Alerta Bogotá, dijo que su hermano atravesaba una difícil situación económica y que había quebrado debido a la crisis por la pandemia, pero que no le había contado nada a la familia.

“Es la historia de quiebra económica por pandemia y no sabíamos. Nos empezamos a enterar de muchas cosas en los últimos dos días. Él no contaba, como tratando de tapar huecos, y al parecer no logró los sistemas de apalancamiento de su empresa como rentista de capital”, detalló la mujer, aunque aclaró que todo esto es una suposición.