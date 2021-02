green

Como quedó registrado en un video, difundido en redes sociales, un individuo entró tranquilamente al restaurante, se acercó hasta la mesa en la que estaba una mujer y la amenazó con un revólver.

La víctima del atraco, identificada como Angélica, contó en W Radio cómo fue el fatídico robo de su reloj Rolex avaluado en 30 millones de pesos.

“Estaba dentro del restaurante; llevábamos unas dos horas adentro. Muy tranquila, porque dentro de un restaurante, y en el Parque de la 93, que es la cara de la ciudad, uno se siente seguro”, indicó la mujer, en esa emisora.

Posteriormente, se dio el momento en que el delincuente ingresó al lujoso establecimiento y la amenazó para que le entregara el valioso objeto.

“Entró el señor, haciendo el protocolo de bioseguridad, bien vestido. Se me acercó y me abrazó; cuando me abrazó me puso una pistola en el estómago. Me dijo: ‘Pásame el reloj, pásame el reloj’. Pero él no me había visto el reloj. Se notaba que le habían avisado”, agregó Angélica, en ese medio.

Ella dijo que le preguntó al delincuente sobre cuál reloj, pretendiendo que no tenía nada de valor, pero que el delincuente iba a la fija porque ya sabía del valioso objeto.

“Le digo: ‘¿Cuál reloj?’ y me arrancó una cadena. Yo iba a correr y me puso el arma en la cabeza y me dijo que le diera el reloj. Me quité el reloj, se lo tiré al piso, él lo recogió y se fue en una moto”, añadió, en esa cadena radial.

Justamente el hecho de que el delincuente fuera directamente preguntando por el reloj (así como la presunta pasividad de los trabajadores), llevó a la víctima del robo a inferir la posibilidad de que el atraco haya sido en complicidad con empleados del lugar.

“Había un mesero muy insistente, se lo manifesté al dueño. Le dije que, para mí, el ladrón estaba adentro del restaurante. El mesero se acercó como 3 veces a hacer la misma pregunta. Era venezolano y [los policías] le pidieron los papeles. […] [Los empleados] vieron todo y tuvieron todo el tiempo de haber avisado. No sé si alguien avisó o no”, sentenció, en esa frecuencia radial.

Irónicamente, al cerrar la entrevista en W Radio, la mujer contó que trabaja en una empresa que tiene como razón social evitar robos. “Trabajo en la parte de recursos humanos de una empresa de seguridad privada”, concluyó Angélica, en ese medio.

Este es el video del robo: