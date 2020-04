green

El carro de bomberos terminó chocando contra un muro, pero por fortuna no hubo heridos, informó Caracol Radio.

No obstante, el conductor de la moto, que además no tenía licencia para conducir y estaría en estado de embriaguez, intentó abandonar la moto y huir, agregó el medio, pero las autoridades lo alcanzaron a detener.

De acuerdo con la emisora, el hombre estaba tambaleando mientras les lloraba a las autoridades para que no se lo llevaran.

“Yo iba ahí no más. No me lleven, por favor”, les decía el infractor a los policías entre lágrimas, mientras la Policía le describía todas las infracciones que había cometido, como se escucha en un audio reproducido por la frecuencia radial.

“Comparendo por violar decreto presidencial 457 [cuarentena], comparendo por revisión técnico mecánica, por seguro obligatorio, por licencia; y si el médico le da grado de embriaguez, de acuerdo con el dictamen médico, comparendo por embriaguez”, le indicó el policía al infractor.

Por esas 5 infracciones, el conductor fue multado, se le inmovilizó el vehículo y podría ser condenado de 4 a 8 años de cárcel, aseguró la emisora. Mientras tanto, Cundinamarca se encuentra a la espera de la reparación del carro de bomberos.

Por esta clase de infractores es que el gobernador de ese departamento, Nicolás García, se ha planteado militarizar varios municipios para hacer cumplir el aislamiento obligatorio.

Claudia López, en cambio, considera que esa medida no es la indicada para que más gente se quede en su casa, sino el ofrecimiento de ayudas para los pobres y planes de salvamentos para la clase media.