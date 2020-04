En ese sentido, la alcaldesa de la capital señaló en rueda de prensa que esa ayuda alimentaria y el “plan de salvamento a la clase media” no lo pueden resolver los soldados del Ejército.

De acuerdo con López, 75 % de los ciudadanos de Bogotá han cumplido con el aislamiento y el 25 % que no lo hace es porque tienen autorización para salir, o porque necesitan conseguir comida.

“No es Ejército lo que va a hacer que se cumpla la cuarentena, es comida. La gente lo que necesita es cómo pagar el arriendo y cómo comer. […] No es con fuerza, sino con apoyo. No es mandándole a un soldado para que lo intimide, es mandándole soporte alimentario o sporte para no tener la carga de cuotas bancarias y de arrendamiento “, manifestó la alcaldesa.