La ministra de Salud, Carolina Corcho, tuvo que hacer aclaraciones sobre sus actividades como funcionaria del Gobierno, a través de redes sociales, después de que el director del Invima, Francisco Rossi, aseguró que ella tuvo reuniones con comercializadores de medicamentos.

(Le puede interesar: Ministra de Salud habría rechazado contenedores de medicamentos que están escasos)

En un debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Rossi planteó esta semana que Corcho ha recibido a comercializadores internacionales de medicamentos, en medio de la polémica en torno al desabastecimiento de medicamentos que vive el país.

Luego de esa declaración del director del Invima, este domingo, la ministra de Salud aseguró en Twitter que no se ha reunido con laboratorios internacionales que le hayan ofrecido al país medicamentos escasos y planteó que el Ministerio de Salud es facilitador, pero no comprador.

(Lea también: Carolina Corcho la volvió a emprender contra las EPS y les hizo dura advertencia)

“No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. El Ministerio puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”, dijo Corcho.