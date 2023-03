Desde hace algunos meses, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que agrupa a varias EPS del país, reportó la crisis que está viviendo el sector con el desabastecimiento de medicamentos, que son claves para tratar algunas patologías como el VIH, la hipertensión, la leucemia, trastornos mentales, entre otras.

Lo más grave de la situación es que no hay quién asuma la responsabilidad, pues no se ha establecido cuál es realmente la causa para que no haya medicamentos en el país. El Gobierno dice que hay escasez de materias primas y el Invima indica que la importanción de los fármacos no es una solución para el problema; sin embargo, las EPS, droguerías y los que hacen parte de la industria piden restablecer las mesas de diálogo.

Droguerías están en crisis por no tener medicamentos

Ese panorama tiene en jaque a varias farmacias en el país que ya empiezan a sentir los coletazos por no tener los medicamentos suficientes. De acuerdo con Blu Radio, hay varias droguerías que tienen contemplado el cierre de sus negocios si la situación no mejora, ya que las ventas están muy bajas y los gastos no dan espera.

Así lo contó José Acosta, propietario de la droguería Miramar, en el occidente de Bogotá. El dueño del local explicó cuál es la situación que actualmente enfrenta su negocio: “En este momento hay unos productos agotados como antigripales de alta demanda, jarabes para la tos, antibioticos y eso produce un descontento entre la clientela. No nos dan razón de cuál es y lo único que dicen es que está agotada la materia prima”.

Además, indicó en la emisora que la opción de salir de funcionamiento está patente si la situación no mejora: “Llevo muchos años en esto y he contemplado la posibilidad de cerrar y retirarme porque no hay nada que hacer, no hay que vender. A nuestros clientes les decimos no hay y ellos no vuelven, entonces las ventas se pierden y no hay ganancia”.