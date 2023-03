Parece que en Colombia no ha llegado la cura para la enfermedad de la falta de medicamentos. Según lo reportado por varias EPS agremiadas a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina integral (ACEMI), hay problemas en el abastecimiento de por lo menos 1.242 fármacos. Una situación que pone en serio riesgo a las personas que sufren de enfermedades como VIH, hipertensión, leucemia y trastornos mentales.

Por ejemplo, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) informó que desde mediados de agosto de 2022 se ha observado una disminución en la disponibilidad de algunos medicamentos, lo que ha sido reportado al Ministerio de Salud.

Invima le baja el pulgar a importación de medicamentos

En medio de este panorama, el director del Invima, Francisco Rossi, salió con unas controvertidas declaraciones en Noticias Caracol en las que indicó que la idea es que el país pueda producir sus propios medicamentos y que no se tengan que traer de afuera, pues hay algunos que no dan ganancias.

“¿Por qué el Ministerio de Salud no ha querido permitir que nos inunden de medicamentos en contendores? Si racionalmente alguien pensara que este problema se va a resolver con importación masiva, no ha entendido nada. Hay algunos fármacos que no se consiguen en ninguna parte porque ya no son rentables y nadie los está trayendo”, expresó.

Durante un debate de control político en el Congreso, el director del Invima aseguró que el Ministerio de Salud ha negado la importación de medicamentos al país, porque creen no es la solución más acertada. ¿Cuál es la apuesta del Gobierno? Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/BiJ7KaGqXb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 18, 2023

Lee También

Desde la industria farmacéutica, las EPS, droguerías y hospitales le piden al Gobierno Nacional restablecer las mesas de diálogos para encontrar las causas del desabastecimiento.

De hecho, Acemi salió a rechazar las declaraciones de Rossi en las que les achacó la responsabilidad a las EPS por oponerse a la reforma a la salud y enumeraron las razones que, para ellos, está viviendo el país con el desabastecimiento: escasez de materias primas; inventarios insuficientes para suplir la demanda; problemas en la cadena logística; tiempos prolongados de respuesta a trámites ante el Invima; aumentos en la demanda; alta concentración de preferencias del mercado en algunas marcas, entre otras.