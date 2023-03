La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) rechazó los señalamientos que hizo Francisco Rossi, director del Invima a las EPS.

Rossi mencionó que las EPS están restringiendo los servicios, de los cuales ya recibieron los pagos, pero prefieren no prestarlos como una medida de oposición a la reforma a la salud.

“Lo que estamos viendo es un enorme lovy, una enorme presión para que la discusión sobre si deben continuar estas intermediaciones financieras en el sistema de salud, deban hacerse, más rápido o despacio o no deben hacerse del todo “dijo Rossi.

Además el director del Invima dijo “que las EPS prefieren no comprar porque no saben si el negocio va a continuar”.

Frente a las acusaciones, Fernando Ruíz, ex ministro de salud mencionó que esta situación es responsabilidad del Invima y deben afrontar la situación de escasez.

Qué tal que durante la pandemia no hubiésemos actuado y hubiéramos dicho que la escasez de pruebas, medicamentos, oxígeno, tapabocas, EPP era por causa de las EPS? Nos habrían caído encima. Llevan criticando tanto tiempo que cuando les toca responder solo saben lavarse las manos. pic.twitter.com/DkYSjuVmHP — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) March 11, 2023

Acemi, emitió un comunicado de prensa para rechazar las afirmaciones falsas y sin fundamento que hizo el director del Invima a las EPS, al decir que de mala fe dichas entidades “están reteniendo y no entregando los medicamentos a los pacientes con el objetivo de oponerse a la reforma a la salud”, se lee en el documento.

Allí se afirma que el Ministerio de Salud señala múltiples causas que no pueden ser, de ninguna forma, atribuibles a las EPS, entre las que se destacan: la escasez de materias primas; inventarios insuficientes para suplir la demanda; problemas en la cadena logística; tiempos prolongados de respuesta a trámites ante el Invima; aumentos en la demanda; alta concentración de preferencias del mercado en algunas marcas, entre otras.

Complementario a esto, análisis académicos independientes como el Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, muestra que para un conjunto de 128 principios activos con dificultades de abastecimiento, las unidades vendidas se mantuvieron o incluso aumentaron en 107 casos, lo que evidencia que las compras no han bajado.

Acemi dice que las opiniones sin fundamento del director del Invima le hacen daño al Sistema de Salud y no aportan ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno que hoy vive el Sistema.

He hizo un llamado a “ofrecer soluciones y no desviar la atención del país en acusaciones infundadas que en nada aportan a los colombianos que hoy no cuentan con los volúmenes de medicamentos necesarios para enfrentar.