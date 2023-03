La incontinencia verbal del director de la Policía, general Henry Sanabria, que para muchos es simple franqueza, viene metiendo en dificultades al alto Gobierno.

En una sola semana dijo que el ministro del Interior, Alfonso Prada, estuvo secuestrado en Los Pozos, San Vicente del Caguán (Caquetá), lo que provocó un desmentido inmediato de Prada y también del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Para cerrar, dio una entrevista en Semana en la que habló de lo divino y de lo humano, y eso devino en el anuncio de una valoración.

En esta entrevista, el general Sanabria, que parece no poder sostener una conversación sin invocar un versículo de la Biblia, habló, entre muchas cosas, de la presencia de VIH entre miembros de la Policía (lo cual atribuyó a la comunidad LGBTI), se refirió al aborto y, como si fuera poco, descalificó el uso del condón. Todo, basado en la perspectiva religiosa de problemas sociales que ameritan otros enfoques.

Aparte de lo que semejante figura pueda proyectar a la sociedad en su conjunto, por la respetabilidad que despierta el director de una institución como la Policía, viene haciendo carrera una preocupación por lo que pueda estar pasando en el interior de esa fuerza, caracterizada por tener una estructura rígidamente piramidal en donde el deseo o la simpatía expresos de un superior se pueden entender como una orden o una norma de conducta bien vista.

Este lunes, el ministro Iván Velásquez se refirió al tema en una entrevista con Noticias Caracol, en donde comenzó por hacer la salvedad de que existe el reconocimiento constitucional en el sentido de que Colombia es un Estado laico, existe libertad de cultos y la certeza de que las creencias que una persona tenga, y particularmente que el director general de la Policía tenga, no pueden incidir en la institución, como ya lo había advertido el presidente Gustavo Petro.

“Es decir, no pueden llevar [las creencias] a que, por ejemplo, como escuchaba en el fin de semana, algunas afirmaciones en general, sin el señalamiento específico al general Sanabria, pero, en general, que traslados que son especie de sanciones o beneficios, se harían de acuerdo con la mayor o menor afinidad religiosa que se tuviera”, dijo Velásquez en el informativo.

Para el ministro de Defensa, si esto es de esta naturaleza, “entonces ya no es simplemente el tema de la libertad de cultos, sino cómo una determinada creencia incide en el funcionamiento de una institución. Esto tiene que ser examinado y es un tema que efectivamente vamos a valorar”.

El alto funcionario fue cuidadoso en sus declaraciones e insistió en que “se respeta la libertad de culto, se respetan las creencias del director general de la Policía, pero esas creencias no pueden afectar el funcionamiento de una institución ni pueden ser determinantes para el manejo general de la Policía Nacional”.

Preguntado en el medio por si esa “franqueza” de Sanabria para hablar de todos los temas, incluyendo el religioso, sus creencias y cómo se supone que las transmite en su capacidad de mando, es incómoda para el Gobierno, el ministro respondió:

“Hay situaciones en las que sería preferible que servidores del Estado no se expresaran de manera tan extrovertida. Es decir, un funcionario del Estado debe tener mucha mesura porque sus afirmaciones sus declaraciones pueden incidir efectivamente en situaciones de mayor complejidad dentro del manejo general del Estado”, dijo Velásquez.

“Hay, naturalmente, la libertad de expresarse”, insistió el ministro en el noticiero. “Al general Sanabria no se le ha impedido, no se le ha coartado. Yo he tenido algunas conversaciones previas con el general Sanabria indicándole que el Gobierno respeta absolutamente sus creencias, pero que tiene que mantenerse siempre presente que, cuando habla, no habla Henry Sanabria; cuando habla, habla es el director general de la Policía”.

En esas condiciones, según Velásquez, el general Sanabria “tiene que ser mucho más cuidadoso con expresiones, porque la afirmación del director general de la Policía, por su rango, por su jerarquía dentro de la institución, puede generar unas tendencias o unos comportamientos, o unas actitudes dentro de la institución, precisamente por ser él el director general”.