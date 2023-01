La oposición al Gobierno de Gustavo Petro alista un nuevo debate de moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, diligencia que tendría lugar en el Senado pues en diciembre ya la Cámara de Representantes tramitó, sin éxito, el intento de vacar a la funcionaria.

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, sentenció que “la ministra Irene Vélez y el presidente Gustavo Petro están poniendo en riesgo la estabilidad fiscal del país y la soberanía energética”.

Por eso convocó a los partidos a promover un nuevo intento de vacancia contra la funcionaria. “Apelo a la responsabilidad de mis colegas congresistas y al compromiso que tenemos con los colombianos para que todas las bancadas nos unamos en un debate de moción de censura y pidamos el retiro del cargo de esta ministra irresponsable”, convocó Uribe.

Desde esa colectividad, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y Cambio Radical respaldarían la moción de censura contra Vélez. No obstante, por ahora las cuentas no le dan a la oposición para conseguir la salida del cargo de la filósofa porque el Pacto Histórico de Petro es mayoría en el Capitolio.

Ese movimiento tiene 20 escaños en la cámara alta y las curules de partidos afines al Gobierno como el Conservador (15), el Liberal (14) y la Alianza Verde (13), entre otros, hacen que tengan las mayorías aseguradas para que Vélez vuelva a ser bien librada del debate de moción de censura.

Si por ese lado no tienen éxito, la otra opción que han planteado los críticos de la ministra es que ella misma tome la decisión y se aparte del cargo en el gabinete. El senador de Cambio Radical, David Luna, fue más allá y le pidió a Vélez retirarse de la cartera que le confío Petro desde agosto. “Pido su renuncia. Y la pido porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico, un informe que señala que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado”, expresó Luna.

El error técnico de Irene Vélez

El Ministerio de Minas y Energía publicó un estudio en el que detalló que Colombia tiene reservas probadas de gas hasta 2037, a pesar de que los estudios técnicos han mostrado que, en realidad, solo habría respaldo de ese hidrocarburo para un plazo de ocho años.

El documento titulado “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” lo utilizó como base para defenderse en el debate de moción de censura en su contra, que fue realizado por la Cámara de Representantes, y presentó esos mismos datos en el Foro Económico Mundial de Davos durnate la tercera semana de enero.

Los cuestionamientos a esas intervenciones de Vélez se deben a que la ministra habría incurrido en errores en los cálculos durantes el proceso de escritura de ese documento y, además, citó como coautores a personas que no participaron en la elaboración del mismo y que ni conocían el texto de este cuando fue publicado.

La posible falencia se debe a que esa cartera sumó todos los tipos de reservas de gas, sin importar el tipo de categoría en el que estas están clasificadas. Este miércoles Vélez aclaró que hay reservas probadas (las p1) para 8 años, reservas probables (p2) para 9 más y de las posibles (p3) para 11 años. Esa última categoría significa que de cada 10 barriles se podría explotar 1.

Desde la oposición cuestionan que desde Davos, en Suiza, afirmó que Colombia habría tomado la decisión de dejar de explorar y explotar gas y petróleo, a pesar de que el Ministerio de Hacienda la contradijo. Luego ella misma tuvo que corregir sus declaraciones.

Este miércoles Vélez afirmó que “la decisión de no otorgar nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos es una decisión del Gobierno y no de esta ministra. En ese sentido, todos debajo del presidente Gustavo Petro tenemos que mirar en esa misma dirección. Es nuestra coherencia con este programa político y este programa de Gobierno que todos y todas en todas las carteras tenemos que actuar. Así actuamos desde esta cartera construyendo los elementos necesarios que se requieren para que logremos esa que es una apuesta política de Gobierno”.