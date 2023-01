A Irene Vélez la tienen en aprietos en los últimos días con las evidencias que la dejaron en la esfera pública con el balance de hidrocarburos que presentó el Ministerio de Minas que ella dirige al mostrar algunas irregularidades en los datos registrados en el documento y exponer a algunos nombres que no dieron su autorización para estar allí.

La propia ministra dio la cara y salió a responder, en medio de gambetas, las preguntas de los periodistas, que la cuestionaron por el documento, el cual ella aseguró que está bien hecho y que no es un informe, como se dijo en un principio, sino un balance.

Sumado a ello, a la ministra le siguen cayendo ataques de sectores de la oposición, que además de pedir su renuncia y una segunda moción de censura en su contra. También la señalan por algunas imágenes en las que ha aparecido mal parqueada.

Por ejemplo, Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, la cuestionó en Twitter por una foto en la que aparece junto al ministro de Justicia, Néstor Osuna. En la imagen se ve a Vélez con una bolsa que tiene una bebida azucarada, productos que fueron gravados con impuestos por el Gobierno de Gustavo Petro, del que ella hace parte.

“No use plásticos ministra del decrecimiento, use su mochila. Y no tomé tantos ultraprocesados, tomé agua. Hipócrita”, trinó.

No use plásticos ministra del decrecimiento, use su mochila. Y no tomé tantos ultraprocesados, tomé agua ¡Hipócrita!

Polo Polo no desaprovecha oportunidad para criticar a los miembros del Pacto Histórico y del Gobierno Nacional por sus decisiones. Incluso, él y algunos integrantes de la oposición están promoviendo una marcha el próximo 14 de febrero contra la gestión del presidente de la República.