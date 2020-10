Algunas de las razones son atipicidad (no encajar en un tipo penal de delito), imposibilidad de hallar al sujeto activo (el que comete el delito) o imposibilidad de hallar al sujeto pasivo (la víctima del delito), informó Noticentro CM&.

Según las estadísticas, presentadas por ese informativo, entre el 20 de marzo y el 31 de agosto se evidenció que el 60 % de denuncias en todo el país terminaron sepultadas.

La situación es particularmente crítica en Bogotá. En la capital del país fueron archivadas 36.822 denuncias por robo de bicicletas (un 57 % del total de denuncias archivadas en todo el país), añadió ese noticiero.

Una de las denuncias archivadas, en Bogotá, fue la de Jhon Jairo Jaimes. Este hombre, artista y diseñador de profesión, narró a Pulzo el pasado 28 de agosto la forma en la que fue asaltado por dos delincuentes mientras iba en su bicicleta en el norte de la ciudad.

“Salieron dos tipos y se me atravesaron; traté de esquivarlos, pero uno sacó una pistola de fogueo y me disparó a quemarropa en el ojo. Me pegó el cañón al ojo. Me destruyó el hueso, el parpado y tengo un impacto en la órbita”, relató ese ese momento Jaimes a Pulzo.