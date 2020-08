green

La víctima, artista y diseñador de profesión, iba hacia su vivienda transportando implementos de trabajo cuando fue atacado por los rateros en la ciclorruta de la calle 76 con carrera 28 (localidad de Barrios Unidos, norte de la ciudad).

“Salieron dos tipos y se me atravesaron; traté de esquivarlos, pero uno sacó una pistola de fogueo y me disparó a quemarropa en el ojo. Me pegó el cañón al ojo. Me destruyó el hueso, el parpado y tengo un impacto en la órbita”, relató Jaimes a Pulzo.

Después de que uno de los delincuentes se llevó su bicicleta y el otro salió corriendo, varias personas se acercaron para auxiliar al hombre herido.

“Caí al piso. Llegó una muchacha corriendo; le pedí una toalla higiénica para hacerme una compresa, porque la pérdida de sangre era bastante. Así que me la puse en el ojo para parar el sangrado. Varias personas llamaron una ambulancia y a la Policía. La Policía llegó como a los 3 minutos. Fue súper rápido, ellos me subieron a una van y me llevaron a la Clínica Colombia”, añadió el hombre a Pulzo.

A pesar del ‘shock’ por el ataque criminal, Jaimes alcanzó a detallar al sujeto que le disparó y que se llevó su medio de transporte (una bicicleta GW Hyena de color gris).

“Tenía unos 24 años; era delgado, de tez blanca, con camiseta roja, chaqueta negra y correa marrón con franjas amarillas. Él llevaba la pistola de fogueo, tenía cabello corto y peinado a medio lado. Tenía acento venezolano como si hubiera vivido hace bastante tiempo acá, más apaciguado. La otra persona estaba a unos metros, no tuve la oportunidad de observarlo bien”, agregó Jaimes a Pulzo.

La víctima también publicó la denuncia a través de Twitter:

Me asaltaron hace 4 horas en la cicloruta de la 76 con 28 aproximadamente. Éstoy en observación posiblemente pierda un ojo pues me dispararon a quemarropa en el. Acudo a esta página en ayuda para encontrar los culpables. Mi cicla era una gw hiena que no le pase a nadie mas. pic.twitter.com/9RGmiaYbRI — jhon jairo jaimes p (@boramer) August 26, 2020

El artista y diseñador sostiene que está aguardando autorización para entrar a cirugía y que espera que los médicos puedan salvar su ojo derecho, gravemente afectado por el impacto con la pistola de fogueo con la que lo asaltaron.

Asimismo, pide a la justicia que sea más severa con los delincuentes que atentan contra la vida de los ciclistas en Bogotá.