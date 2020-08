Para Juan Diego Alvira, algunas de las medidas anunciadas por el gobierno de Iván Duque y el de Claudia López no son claras e, incluso, varios decretos se cruzan.

Así se evidencia con un comentario que le hizo al viceministro para que a los televidentes de Noticias Caracol les quedaran claras las medidas.

A lo que el viceministro respondió: “No hay que enredarse más de la cuenta. Hoy estamos en lo que venimos, en el decreto que estamos, a partir del primero de septiembre arranca el decreto de apertura por parte del Gobierno”.

En ese momento, a Alvira se le colmó la paciencia y le pidió más claridad al funcionario.

“No, no, no, viceministro, estamos bastante enredados. Hay una serie de decretos, de anuncios de la Alcaldía de Bogotá, del Gobierno Nacional… que uno la verdad no sabe qué hacer. ¡Imagínese la ciudadanía!”, afirmó el presentador de Noticias Caracol.