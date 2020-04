green

Acevedo Giraldo, alias ‘Memo Fantasma’, fue mencionado en una investigación de la organización Insight Crime, que le atribuye presuntos nexos con Álvaro Rincón, cónyuge de la vicepresidenta.

“Lo que más quisiera yo es que avance esta investigación para que toda actividad suya [la de Acevedo Giraldo] relacionada con paramilitarismo y narcotráfico responda ante la justicia”, le dijo Ramírez a W Radio, que la llamó para conocer sus apreciaciones sobre el tema.

El autor de la investigación, Jeremy McDermott, le había dicho antes a la misma frecuencia que Acevedo Giraldo ha movido más de 100 toneladas de cocaína y siempre ha evadido a las autoridades de Colombia y Estados Unidos. “Según McDermott, él está viviendo en España sin pagar un día de cárcel o restaurar a las víctimas de sus acciones, que podrían ascender hasta a 10.000 personas”, dijo la emisora.

“Desafortunadamente esta persona que está tan blindada, tan escondida, que es tan fantasma, pues era totalmente imposible identificar por más debida diligencia que haya tenido la oficina de mi esposo”, explicó la vicepresidenta en la frecuencia radial. Su esposo es socio de una firma inmobiliaria con la que Acevedo Giraldo tuvo negocios.

En otro aparte de su intervención, la funcionaria se refirió a sí misma: “Durante este tiempo mío en la vicepresidencia, francamente les digo, me ha impresionado y me ha dolido terriblemente el ver cómo han pretendido barrer con el nombre mío por una razón: tengo todos los defectos, soy intensa, soy larga y me explico demasiado, pero nadie podrá decir que soy una persona corrupta, ni que soy clientelista, ni que soy una persona que está involucrada con el hampa, porque jamás lo he sido”.

“Y me ha tocado muchas veces la frustración de oír cómo en la radio, algunos de sus colegas, no tienen el más mínimo inconveniente en decir que soy clientelista, que hago miles de cosas que jamás he hecho. Por eso les digo a los colombianos, que será la única vez que hable de esto: yo soy la que conocen sin dobleces. Yo soy la persona que puedo mirar a los ojos a cualquiera, y decir: ‘De mí, respondo’”, agregó.

Pero después, la vicepresidenta flaqueó y su voz se quebró: “Y lo que he hecho toda mi vida, lo he hecho con trabajo, con integridad y de verdad con la más absoluta claridad de que el servicio al país se hace siempre dando ejemplo de integridad”.

“Insisto: ni yo lo conozco ni tengo relaciones con el señor. El señor se acercó a una firma inmobiliaria, y todos los constructores que oyen este programa saben cómo es el negocio. Les llegan permanentemente lotes, propiedades, gente que propone cambios, permutan, lo que sea”, precisó Ramírez.

Por eso, sostuvo que ‘Memo Fantasma’ “es un señor que llagó a una firma, a través de terceros ofreció un lote o varios lotes, no sé cuántos, y encontraron que ese era un lote que les interesaba desarrollar. Conmigo, a nivel familiar, no ha tenido ninguna relación. No lo he visto. No lo he saludado. No he estado en su casa. No ha estado en la mía. No tengo ninguna relación personal”.