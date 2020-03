green

Urbina dijo, en entrevista con Salud Hernández para la revista Semana, que ella solo vio 3 veces a Iván Duque, mientras estuvo con el ‘Ñeñe’ Hernández, y que ellos solo hablaban de la relación de amistad que tuvieron sus padres.

La primera vez que la exreina vio al mandatario, aseguró en el diálogo, fue en un Festival Vallenato, en Valledupar, donde Duque estuvo “un ratico” en una parranda. “Él estaba haciendo político, él no era ni siquiera presidente”, agregó la viuda.

“Nos tomamos la foto, se saludaron [‘Ñeñe’ Hernández y Duque] hablaron de la amistad de los papás; porque ahí estaba la misma mamá de José. Y esa es la foto que sacan mucho”, manifestó Urbina.

Ella le contó a la periodista que volvió a ver al jefe de Estado tiempo después, el día anterior de su posesión, en la famosa fiesta que se hizo en Andrés Carne de Res.

“Era hasta pagando lo de Andrés. En la posesión no lo vimos. Nosotros no fuimos al Palacio [de Nariño] ni nada por el estilo. José tampoco. Después lo volví a ver en otro evento en Valledupar, que era el cumpleaños de Valledupar. Él estuvo, ya era presidente. Eso fue el año pasado antes de que muriera José. Nunca fuimos a una casa privada” aseveró la exreina.

En ese sentido, Salud Hernández le preguntó por la plata que supuestamente el ganadero invirtió en la campaña de Duque, a lo que Urbina respondió:

“Si hay grabaciones era José hablando más de la cuenta. A él le gustaba hacer ver que él era como… como todo el mundo lo llamaba y le pedía favores, entonces él decía que tenía todas las mejores relaciones. Y sí las tenía, pero él nada de eso hizo. […] Más era lo que hablaba, que lo que hacía”.

También se refirió a la camioneta blindada que supuestamente el ganadero le prestó a Duque para la campaña, y en la entrevista manifestó que ese vehículo era el de su esposo, y que sí se lo puso a la orden a Duque fue por “fantoche”.

“Por fantoche [ofreció el carro al mandatario]. No hay otra palabra. Por fantoche. […] Que lo puso en las redes ‘que a la orden mi presidente’, como muchas cosas que él hablaba por hablar. Pero no, ese carro no lo empapeló a la hora de la verdad para Duque”, aseguró la viuda.

En cuanto al ahora senador Álvaro Uribe, mentor de Duque, Urbina dijo le dijo a la comunicadora que nunca vio a su esposo con el expresidente, pues en la reunión donde Hernández se tomó la foto con Uribe, ella no estaba.

“Tengo entendido que eso [el evento] fue también pago, en Bucaramanga, creo. Cada uno pagaba su entrada, pero yo no estaba ahí. Entonces ahí si no te puedo decir que ni siquiera de saludo, como te digo que saludamos a Duque. Nunca lo vi [a Uribe]. Ni siquiera para un autógrafo o una foto. Yo no lo vi. Y ‘Ñeñe’ tampoco. La única vez fue en esa foto”, añadió la entrevistada.

Finalmente, la exreina reconoció que tanto ella como su esposo eran muy amigos de la exasesora de Uribe Claudia Daza, mejor conocida como ‘Cayita’ Daza, porque crecieron juntos.