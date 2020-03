green

La llamada, que difundió Semana TV, y que tiene varias partes inaudibles corresponde al audio que se conoció transcrito hace algunos días por la denuncia de algunos periodistas.

En el audio se habla de la campaña de Iván Duque, de la participación del expresidente Álvaro Uribe. En este no se habla puntualmente de la compra de votos, aunque sí hacen referencias a otras conversaciones, reuniones, alianzas y dinero.

Hechas esas salvedades, una de las primeras cosas que menciona Daza o ‘Cayita’ es que a Priscilla Cabrales, mujer también cercana al Gobierno, la quiere y la protege “porque esto de la campaña no ha sido fácil”.

El ‘Ñeñe’ estuvo de acuerdo con eso y respondió que “eso es un tire y afloje”, y a continuación ella le contesta: “Yo porque estoy cerca… a mí me tiene amparada la sombrilla de mi jefe, que a ese si lo respeta todo el mundo. [inaudible] o si no esto sería un desastre. Y yo que no me dejo, tu sabes que yo soy medio peleadora”.

Luego, avanza la conversación así:

‘Ñeñe’: tenemos que ponernos las pilas, estoy que busco una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos.

‘Caya’: ¿Priscilla no te contó? Yo conseguí mil [millones de pesos] y fui donde el partido mio a pedir los líderes que no vayan a robar y que trabajen, y le dije a ‘Prisci’ que afinara la vaina con Alicia. Necesito que me ayudes con unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que les dé la plata, o como tú quieras se puede manejar y nadie va a saber.

‘Ñeñe’: ahora en las pasadas nos aprovechamos de la plata que se robaron, una plata de Vargas Lleras de transporte y de vainas. Hoy sí no la vamos a tener, tenemos que organizar el plan con tiempo y no dejarlo para lo último. Que si nosotros no hubieramos conseguido esos 25 millones de pesos, quien sabe que hubiera pasado en el valle.

El audio que presentó Semana es una llamada de 20 minutos en la que hablan de varios temas, incluso personales. En un tono relajado, ambos hablan del negocio de un carro por 12 millones de pesos presuntamente para el papá de ella, y Hernández le promete ayudarla.

Más adelante incluso hablan del caso de Carlos Mattos y ‘Caya’ opina que se le daño su vida y añade que menos mal ellos si están “medio limpios”.

Otro fragmento que llama la atención ocurre segundos después cuando otra mujer, al lado de ‘Caya’, habla al fondo del audio de la posesión de Duque, que ya daban como hecho pese a que la llamada se hizo aproximadamente 15 días antes de la segunda vuelta presidencial.

En medio de risas, ‘Caya’ le dice al ‘Ñeñe’ que le tiene “que lambonear” o no asistiría a la posesión porque ya estaba organizando la lista con Priscilla y menciona a algunos invitados.

Más adelante vuelven a referirse a la campaña de Duque y señalan que quienes decidieron apoyar a Duque después de la primera vuelta “no se tienen en cuenta”. Daza agrega:

“Duque es un jodido. Los que entraron de segundo… Duque no ha hablado con nadie. Didier Lobo mandó a decir con Prsicilla que si Duque no lo apoyaba y se va a quedar esperando la llamada. […] Yo lo tengo alineado, lo mismo con el alcalde de Aguachica, cuidado va a hacer una llamada, ese hombre es un sinvergüenza y está metido en el tráfico de alimentos de menores”.

Luego, aunque no queda claro de quién hablan, Daza le cuenta a Hernández que obtuvo “unas pruebas de la esposa del man ni las hijueputas” y continúa: “Yo se las llevé a Priscilla y ya se las voy a entregar a Uribe el martes con video y de todo. Y a Uribe le conviene, pa’ que tu lo sepas”.

Pasada la mitad de la llamada, ‘Caya’ le cuenta al ‘Ñeñe’ que la siguiente semana irá a la alta Guajira, y allí se escucha la parte de la conversación que ya se conocía:

“Me mandó Iván y Uribe para Manaure. Voy a Uribia, Rioacha y a Maicao. Yo viajé en tu carro. […] Eso en La Guajira se esta enfriando y yo ya mandé toda la publicidad para Riohacha a repartir”.

Minutos más adelante Daza le habla a su interlocutor de Faruk, un hombre en Magdalena: “No dio un peso y se lo dije a Uribe. No dio plata, lo tengo alineado. Yo a Uribe le cuento todo, ‘Ñeñe, no me paso una”.

Y ‘Ñeñe’ se muestra de acuerdo, por lo que Daza continúa: “No gasta de su bolsillo, y eso también lo sabe mi jefe, por eso lo bloquearon en el Cesar y por eso fluyó todo. Sacaron a Faruk, a Sergio y a Alvaro José y funcionó marica el operativo y Uribe queda mudo. [risas] Y resulta que el otro día le dijeron: ‘Presidente, Magdalena funcionó porque Onorio no participó y quedó con los ojos abiertos”.

Daza también le hace una especie de reproche al ‘Ñeñe’ porque intentó comunicarse con un primo de su esposa, María Mónica Urbina, y nunca le contestó, pese a que “Uribe necesitaba algo urgente en La Guajira”.

Por último, hacia el final de la llamada, Hernández se refiere a alguien más: “Me dijo: ‘Compadre, yo voy a financiar toda la campaña de la segunda vuelta. Así es y se lo dijo a Uribe en su cara. Que no me traigan nada que yo voy a financiar todo, e Iván lo sabe.