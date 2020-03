green

“No he visto el liderazgo, no he visto actuar al Ministerio que con tanto entusiasmo —desde el Gobierno Nacional, desde la academia de ciencias, todas las universidades y el Congreso de la República— quisimos construir para entregarle a Colombia”, lamentó Agudelo en entrevista con El Nuevo Siglo.

Una de las últimas apariciones de Mábel Torres, titular de esa cartera, fue a comienzos de año, cuando provocó un amplio debate por recomendar una infusión de yerbas para curar cáncer, distanciándose del método científico. Después afirmó que había sido malinterpretada, pues lo que había hecho era hablar de otras formas de producción de conocimiento (las milenarias y ancestrales) que “deben ser respetadas y valoradas”.

Esto ocurrió pocos días después de que, en el auditorio principal de la Universidad Tecnológica del Chocó, el presidente Iván Duque firmara el decreto que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y nombró como su titular a Torres, bióloga nacida en Bahía Solano (Chocó).

Ahora, en medio de la crisis, a la ministra Torres no se le ve, por ejemplo, en las alocuciones de Duque, en las cuales está rodeadompañado por varios miembros de su gabinete ministerial.

“Veo con mucha angustia y tristeza que el Ministerio no está honrando nuestro interés y nuestro deseo de crear esa nueva institucionalidad para el país”, se quejó Agudelo en el periódico conservador. “Vemos una ausencia de liderazgo. Uno ve cómo el Ministerio de Salud viene liderando y enfrentando estos temas y al Ministerio de Ciencia no se le ha visto por ningún lado”.

Pero Agudelo pone en sus palabras un tono más dramático: “Si podemos salvar vidas, valió la pena haber creado el Ministerio. Creo que estamos tomando decisiones tardías cuando debemos actuar más prontamente. Sobre todo, que las universidades, los científicos y muchos institutos han estado dispuestos a colaborar, pero si no hay un ente rector que los dirija y que los integre vamos a ver que se pierden oportunidades”.

“Estamos perdiendo tiempo. Perder tiempo hoy es perder vidas en un futuro próximo”, insiste Agudelo en su entrevista con el rotativo. “Es directamente proporcional el tiempo que perdamos hoy con las vidas que perdamos mañana”.

Si bien el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ante la crisis provocada por el COVID-19, anunció el 19 de marzo la destinación 26.000 millones de pesos para financiar proyectos que brinden soluciones a problemáticas de salud, incluyendo el coronavirus, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) recogió la reacción de varios científicos en salud en el sentido de que no se trata de recursos adicionales, sino de lo que ya se había destinado al Fondo de Investigación en Salud desde enero de este año.