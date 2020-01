green

La ministra de Ciencia y Tecnología respondió en Blu Radio a las organizaciones científicas que han criticado declaraciones que ella dio sobre los supuestos beneficios de tomar té a base del hongo ganoderma, pues dicen que esos efectos no han sido comprobados científicamente.

En ese sentido, Torres le dijo a la emisora que ella “nunca” ofreció una cura contra el cáncer, sino que habló de otras formas de producción de conocimiento (las milenarias y ancestrales) que “deben ser respetadas y valoradas”. No obstante, recalcó en la entrevista, ella no desaprueba el método científico.

“Hay una respuesta a una mala interpretación (…) yo nunca he desaprobado el término científico y negar el término científico sería negar parte de la ciencia (…) yo nunca he ofrecido una cura contra el cáncer”, manifestó la funcionaria.

En ese sentido, Torres explicó en el medio que le nació un interés por los beneficios que en Asia dicen que tiene el hongo, y que ella encontró una “técnica para potenciar” las propiedades del ganoderma.

La ministra aseguró a los periodistas que el té, que ella prepara y toma, tuvo efectos “positivos” en la salud de personas que padecían cáncer, pero aún así no puede recomendar el consumo de esa bebida.

“Yo no puedo recomendar porque yo no hago esas recomendaciones y menos en situaciones que yo no conozco. Lo hago con personas cercanas a mí y que deciden tomarlo, para cualquier clase no, porque la ideología del cáncer es distinta”, aseguró Torres.

Antes de que la funcionaria hablara en Blu Radio, la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado, publicado por El Espectador, en referencia a las investigaciones de la ministra. En el documento se señaló que el conocimiento se basa en el método científico, por lo que la ciencia en general “no acepta ni tiene equívocos, tampoco improvisaciones ni malos entendidos ni malas prácticas”.

A eso se le suma las declaraciones que el oncólogo y científico Carlos Castro, de la Liga Colombiana contra el Cáncer, dio en Blu Radio sobre que “no hay estudios, ni siquiera preclínicos, para decir que esto [el hongo] puede funcionar”.

Pese a la polémica, la ministra ha sido respaldada por el presidente Iván Duque.