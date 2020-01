green

“La realidad es esta”, dijo en tono de primicia la periodista de Caracol Radio, para comenzar a exponer lo que, según ella, precipitó la renuncia de Santos.

“El Departamento de Estado de Estados Unidos, desde que se conoció el contenido de esa grabación [de Santos con la recién nombrada canciller Claudia Blum], tomó una actitud de distancia con el embajador Francisco Santos”, dijo Quinn.

Agregó que, de hecho, “en la visita que posteriormente hizo, después de la grabación y después de haberse posesionado como canciller Claudia Blum, no pudo ir Francisco Santos al Departamento de Estado. Fue la canciller sola”.

La razón para que esto pasara, según Quinn, es que el Departamento de Estado y el equipo de Mike Pompeo, que diseñó la agenda directamente de su visita con presidencia, mandó esta razón: “El señor Pompeo, con mucho gusto, va a Colombia de visita, sí señor; pero la condición es que no esté su embajador Francisco Santos”.

“Esa es la realidad”, volvió a decir en tono de primicia la periodista, y reveló otra situación que no se conocía. Quinn dijo que “tanto les molestó” lo que dijo Santos, que algunos ministros han ido a comer con el actual embajador de Estados Unidos en Colombia, Josep Golgberg, y él lo recibe diciendo “Muy bien, muy bien; aquí cuidando la ONG”, cuando Santos le pregunta: “¿Cómo está, embajador?”.

“Las palabras sí molestaron”, subrayó la periodista. “El hecho de que el Departamento de Estado fuera tratado como una ONG… Uno pensaría: qué les van a molestar las palabras de un embajador de un país como Colombia. Sí molestaron”.

Después, fue tajante en su conclusión: “El señor Francisco Santos se va de la embajada porque sabe que es insostenible su presencia ahí frente al Departamento de Estado”.

“Y frente a eso han guardado silencio también el presidente Iván Duque y la canciller, por un acto de cortesía con Santos”, agregó.

La revista Semana, en su sección ‘Confidenciales’, mencionó cuatro rumores sobre la renuncia de Santos: 1) Cuando lo llamaron a Palacio y le preguntaron si había pensado en renunciar habría dicho: “Si quieren que me vaya, échenme”. 2) Lo llevó a renunciar que la Cancillería le comunicó que no podría ir a la reunión con Pompeo. 3) Duque le ofreció la embajada en Canadá, pero no aceptó. 4) En su carta de renuncia, anunció que hablará con “franqueza” aunque resulte incómodo para el Gobierno.