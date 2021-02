El cruce entre el periodista y la actriz empezó con un trino de Felipe Zuleta en el que llamó “provocadora” a Margarita Rosa de Francisco.

Tan solo unos minutos después llegó la respuesta de la actriz, en donde dijo que desde su participación en el Reinado Nacional de Belleza (1984), se le “quitaron las ganas” de ser elegida para un cargo.

“Por eso puedo decir lo que siento cuando veo a Colombia tan desbaratada y saqueada. Si quisiera un cargo público, no estaría haciendo enemigos por aquí”, indicó la actriz, en esa plataforma.

Zuleta habló sobre el cruce de trinos durante su espacio habitual en Blu Radio. Allí, valoró la honestidad de la actriz y destacó que sus comentarios en Twitter sean “provocadores”.

“Inteligentísima la respuesta de Margarita. Si quiera no está aspirando a un cargo público”, dijo Zuleta, en esa emisora, donde también valoró el trabajo de la actriz como columnista en medios impresos. “Desde que está estudiando literatura, se ha perfilado como una magnífica columnista”, concluyó el periodista.

Este fue el cruce de trinos entre ambos:

Mi apreciado Felipe, desde que fui candidata al Reinado Nacional se me quitaron las ganas de que me elijan para algo. Por eso puedo decir lo que siento cuando veo a Colombia tan desbaratada y saqueada. Si quisiera un cargo público, no estaría haciendo enemigos por aquí.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 3, 2021