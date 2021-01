El también columnista de Blu Radio dedicó un trino en la noche de este jueves para hablar sobre las bromas de Daniel Samper Ospina a la equivocación del mandatario que, en su opinión, son reprochables.

Felipe Zuleta considera que en este ocasión el ‘youtuber’ pasó la línea del humor para llegar a la burla por el dolor de una persona. Esta fue su publicación:

Soy amigo y admiro a @DanielSamperO pero creo que esta vez se le fueron las luces. El dolor de perder un amigo no es chistoso. No todo vale para conseguir seguidores.

El trino tuvo una rápida repercusión entre sus seguidores, muchos de ellos estuvieron de acuerdo con la opinión de Zuleta y agregaron que no es la primera vez que Samper Ospina se excede con sus chistes. Por ejemplo, el día que mencionó a los hijos del presidente y que le trajo problemas por la utilización indebida de la imagen de tres menores de edad.

Pero en esta ocasión, uno de los comentarios que más tuvo apoyo fue este, muy crítico, de una periodista cultural:

El poder conlleva MUCHA responsabilidad. Daniel hiere con su pluma y lo ha hecho mucho. No es un error de ahora. Hay líneas. Una es cosa es ejercer la crítica y cuestionar, lo cual es necesario, otra es herir, ofender, maltratar. Y ahí si no podré jamás admirar, ni seguir.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron tan amables, y 7 minutos más tarde Zuleta tuvo que escribir otro trino en el que pedía cesar los insultos pues considera que fue una equivocación: “No dije lo de Daniel Samper para que lo ataquen. Lo conozco hace muchos años. Solo, como todos, cometió un error”.

Pero no fue el único comentario de Felipe Zuleta al respecto. En un editorial que hizo en ‘Voz Populi’, de Blu Radio, dijo que está “indignado con las burlas al presidente” porque se le vio muy afectado por el adiós a “su amigo y consejero de hace muchos años”.

Más temprano, Samper Ospina fue tema de conversación pues en Twitter se popularizó la etiqueta “#DanielSamperRespeteElLuto” y eso ya había motivado la respuesta de periodista en la que también habló sobre la gestión de Duque:

Pero entre los muchos comentarios que recibió hubo otro muy popular. El de Alejandro Ordóñez. El exprocurador envió su mensaje en el mismo sentido del de Zuleta, pidiéndole respetar el luto.

En esta ocasión, Samper sí contestó el trino y negó que se estuviera burlando del luto o de la muerte de Carlos Holmes Trujillo y le recordó que en otras ocasiones, desde el uribismo ha sucedido lo mismo:

De ninguna manera me he burlado del luto de nadie (a diferencia de algunos de sus copartidarios cuando murió Garcia Márquez, por ejemplo): no manipule, toda Colombia se burló no del dr. Holmes, cuya muerte lamento, sino del presidente, cuyo gobierno mismo es un lapsus. https://t.co/BNQa8RxpDg

— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) January 28, 2021