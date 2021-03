green

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde Margarita Rosa de Francisco publica sobre temas políticos, ahora más cuando hace parte de la estrategia de la Colombia Humana para las elecciones de 2022.

En uno de sus trinos más recientes, la actriz y presentadora dio su opinión sobre la posibilidad de que Sergio Fajardo llegue a ser presidente de Colombia. El único halago que le hace es que es “un hombre guapísimo”.

“Sergio Fajardo me parece un hombre guapísimo. Es mi tipo totalmente. Además, tiene un trato muy agradable. Pero claro; no me alcanza para verlo como presidente”, escribió Margarita Rosa en su Twitter.

Seguido, dice que el principal argumento por el que no ve a Fajardo como jefe de Estado es por todo el escándalo de Hidroituango en el que ha estado involucrado.

“Hidroituango pesa moralmente y no veo propuestas concretas ni orden inteligente en su discurso para comunicarlas”, agrega la actriz en su publicación.

Este es el tuit que publicó Margarita refiriéndose a las elecciones 2022:

No es extraño que la actriz, que este fin de semana también habló de su hermano Martín de Francisco, se refiera a una eventual candidatura de Sergio Fajardo, entre otras cosas, porque en los últimos veces se le ha visto muy cercana al petrismo y a la Colombia Humana.

En cuanto a Fajardo, en diferentes momentos ha dicho que tiene diferencias que son prácticamente irreconciliables con Gustavo Petro. El alguna oportunidad, por ejemplo, se refirió a la forma como el senador de izquierda lo ha tratado.

“Yo con Gustavo Petro no voy a participar y no es un capricho, no es un problema de egos. Es un problema de concepción de la forma de entendernos en esta sociedad”, señaló Fajardo en entrevista con Semana.

Un escenario diferente lo puso el mismo Antanas Mockus, que hace pocos días pidió que la Alianza Verde, de la que hace parte Fajardo, incluya a Gustavo Petro en la estrategia que trabajan para ganar las elecciones en 2022 y sacar del poder al uribismo.