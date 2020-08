green

En entrevista con Vicky Dávila para la Revista Semana, Sergio Fajardo dijo que sus desencuentros con Gustavo Petro no le hacen posible unir fuerzas con él en la carrera hacia la jefatura de Estado.

“Yo con Gustavo Petro no voy a participar y no es un capricho, no es un problema de egos. Es un problema de concepción de la forma de entendernos en esta sociedad”, señaló inicialmente.

Pero después fue más directo al decir que no concuerda “con su forma de tratar al diferente”.

“Si queremos construir la paz, tenemos que entender las múltiples diferencias en la sociedad y no dividir el país en 2, en los que están conmigo y contra mí”, argumentó.

Luego, pasó al plano personal: “La cantidad de epítetos y calificativos, la manera cómo el senador Petro me ha tratado como ser humano por lo que he hecho y cómo lo he hecho, eso no hace parte de la dignidad de la política”.

Y cuestionó la forma de ser de Petro por no contribuir al cese de las hostilidades: “Ese no es el comportamiento que corresponde con una opción política que sea capaz de avanzar y construir la paz, que es una obligación que aún tenemos en nuestro territorio”.

Fajardo y Petro vienen de competir entre sí en la anterior elección presidencial, en la que fueron superados por Iván Duque.

