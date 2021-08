La mamá de Sara Sofía Galván, que se encuentra en libertad por orden de una juez, habló con Noticias Caracol sobre la última vez que vio con vida a la pequeña, el 27 de enero pasado, y lo primero que dijo fue que ella dejó a la pequeña al cuidado de su expareja sentimental Nilson Díaz.

“Yo se la di al señor Nilson, en buen estado y estaba bien”, dijo, y luego recordó que cuando regresó a la casa, pues se desempeñaba como trabajadora sexual, llegó sobre las cuatro de la tarde y la encontró “dormida”.

“Como a las seis, él se para a mirar a la niña y me encuentro que estaba botando una espuma por la nariz y ya no respiraba”, aseguró.

Cuando le preguntaron qué pasó con su hija en ese momento, Carolina Galván se enredó para responder, hasta que dijo: “Ella, posiblemente, está muerta”.

En cuanto a este testimonio de la madre, hay que recordar que Nilson Díaz le aseguró a la Fiscalía que ese día discutió con Galván porque ella, presuntamente, maltrataba a la niña y casi no le daba de comer. Incluso, contó que la mujer “le metió una palmada a la niña” porque no quería pasar una cucharada de arroz.

“Carolina se puso furiosa y estaba tratando muy mal a la niña. La cogió y se la llevó para el baño y le pegó una cachetada en la carita, y ahí le moreteó un ojito y parte de la frente”, confesó.

Luego de eso, el hombre afirmó que la niña se acostó a dormir en una cama junto con sus cuatro hijos, y que en la madrugada se despertó y vio que tenía el rostro cubierto con la cobija.

“Yo se la destapé y la niña tenía los labiecitos morados. Me asusté tanto, le puse el oído al corazón, le estaba latiendo muy rápido, después empezó a latir suave, despacio, pero la niña no abría los ojos. La niña no reaccionó”, relató Díaz.

Ahí, según el hombre, fue cuando empezaron a planear con su expareja qué iban a hacer con el cuerpo.

Carolina Galván culpó a su expareja por desaparición de Sara Sofía Galván

Fue en este punto en donde Carolina Galván, en la entrevista con Caracol, cambió la versión y le echó toda el agua sucia a su excompañero sentimental, pues lo acusó de haber desaparecido el cuerpo. Esto, pese a que en un principio le contó a su hermana, Xiomara Galván, que ella misma la había envuelto en una sábana, la había llevado al río y la habría dejado allí en un guacal.

“El señor Nilson se la llevó y desapareció el cuerpo de la niña. Pero no se sabe en este momento dónde está el cuerpo, donde lo pudo haber dejado. Supuestamente, él dice que la pudo haber tirado al caño, él lo dice y lo dice, pero en el caño no apareció la niña”, advirtió Galván, este martes, desde un sitio de refugió.

Al respecto, Díaz afirmó en la Fiscalía que él sí llevó el cuerpo de la niña y lo dejó en el caño, pero aseguró que lo hizo en complicidad con su entonces pareja, a la que le habría dicho que “se quedara cuidando a los niños” en la casa mientras regresaba.

Así las cosas, Galván se mostró arrepentida de lo sucedido y dijo que siente temor por su vida, y aunque ambos quedaron en libertad de todas formas siguen vinculados al proceso por el delito de desaparición forzada agravada.

Esta es parte de la entrevista que dio Carlina Galván en Noticias Caracol.