El caso de Lyan José Hortúa Bonilla sigue moviendo fibras en el país, teniendo en cuenta los delicados hechos que se han registrado luego de la liberación del menor de edad, quien estuvo retenido durante 18 días.

(Vea también: Lyan José tenía delicada condición de salud; así fue el minuto a minuto del secuestro)

Luego de que fuese puesto en libertad, asesinaron a unos de sus familiares que, en este caso, habría participado en todo el proceso para que el niño volviera al seno de su hogar.

Sin embargo, más allá del misterio que se ha desarrollado tanto por el niño, como por el crimen del familiar, se han conocido detalles llamativos que circulan alrededor del núcleo Hortúa Bonilla, y uno de esos son las exóticas publicaciones de Angie Bonilla, conocida como ‘Barbie Vanessa’, quien es la madre de Lyan José.

La cuenta de Instagram de la mujer supera los 150 mil seguidores, y aunque hace algunos días tenía varias publicaciones de su lujosa vida, luego de lo sucedido con el menor y la relevancia que ha cobrado la familia, decidió ocultar todo y ahora solo permanecen unas historias que grabó cuando estuvo en Francia.

El nombre de ‘Barbie Vanessa’ no es casualidad, pues la mujer vivía una vida al mejor estilo de la muñeca de Mattel y hasta mandó a modificar su carro para que fuese la copia exacta del vehículo que usaba la figura animada.

En un video de TikTok, la mujer explicó por qué le decían ‘Barbie’ y según ella, era una historia mucho más profunda que incluso implicaba a su mamá.

“Para mí Barbie es desde niña, mi mamá me decía ‘mi Barbie negra’ y por ende, un primo me empezó a decir Barbie, y así mismo empezaron todos, no tiene nada que ver por que me crea o piense que me parezco una Barbie”, dijo Bonilla.